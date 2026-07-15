VIDEO Pogledajte što je Kruno Jurčić prognozirao za 'furiju' na početku SP-a i pogodio u 'sridu'

Španjolska je nadigrala Francusku u polufinalu Svjetskog prvenstva i golovima Oyarzabala te Porra pobijedila 'trikolore' rezultatom 2-0. U HRT-ovoj emisiji 'Americana' Krunoslav Jurčić je 15. lipnja nakon remija Španjolske sa Zelenortskim Otocima (0-0) izjavio kako 'la furija' tempira formu za finale.

- Vi (voditelji emisije op. a.) ste rekli da imate odraditi još 35 dana emisije. Španjolci žele biti u top formi za 35 dana. Finale je tada. Španjolska planira onda biti u tom finalu tako da mi nije veliko razočaranje na koji način su oni danas (15. lipnja op. a.) igrali.

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Onda se oglasio u istoj emisiji nakon polufinalnog susreta.

- Malo smo tad pričali o izborničkoj funkciji i o funkciji trenera. Jedna od glavnih rola izbornika, posebno kad se igra ovakav turnirski način natjecanja, je tempiranje forme. Rodri je možda najbolji pokazatelj svega toga. Dosta igrača je došlo na SP nakon povreda i zasićeno klupskim natjecanjima. Naravno, ako prvenstvo traje 40 dana, vrhunske ekipe ne mogu na početku biti u vrhunskoj formi. Onaj tko je uspio to tempirati da sad u završnici bude u top formi kao što je Španjolska, je na konju.