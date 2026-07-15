Obavijesti

Sport

Komentari 1
SJAJNA PROGNOZA

VIDEO Pogledajte što je Kruno Jurčić prognozirao za 'furiju' na početku SP-a i pogodio u 'sridu'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte što je Kruno Jurčić prognozirao za 'furiju' na početku SP-a i pogodio u 'sridu'
Foto: HRT/Screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jurčić pogodio u 'sridu'! Španjolska je tempirala formu za završnicu i sad juri prema tituli, a nakon rušenja Francuske 2-0 njegov komentar zvuči još nevjerojatnije

Admiral

Španjolska je nadigrala Francusku u polufinalu Svjetskog prvenstva i golovima Oyarzabala te Porra pobijedila 'trikolore' rezultatom 2-0. U HRT-ovoj emisiji 'Americana' Krunoslav Jurčić je 15. lipnja nakon remija Španjolske sa Zelenortskim Otocima (0-0) izjavio kako 'la furija' tempira formu za finale.

- Vi (voditelji emisije op. a.) ste rekli da imate odraditi još 35 dana emisije. Španjolci žele biti u top formi za 35 dana. Finale je tada. Španjolska planira onda biti u tom finalu tako da mi nije veliko razočaranje na koji način su oni danas (15. lipnja op. a.) igrali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mi Hrvati VIDEO
Mi Hrvati | Video: Mi Hrvati

Onda se oglasio u istoj emisiji nakon polufinalnog susreta.

- Malo smo tad pričali o izborničkoj funkciji i o funkciji trenera. Jedna od glavnih rola izbornika, posebno kad se igra ovakav turnirski način natjecanja, je tempiranje forme. Rodri je možda najbolji pokazatelj svega toga. Dosta igrača je došlo na SP nakon povreda i zasićeno klupskim natjecanjima. Naravno, ako prvenstvo traje 40 dana, vrhunske ekipe ne mogu na početku biti u vrhunskoj formi. Onaj tko je uspio to tempirati da sad u završnici bude u top formi kao što je Španjolska, je na konju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Poznat datum odluke oko Livakovića, Dinamo ga ne može prijaviti za Thun
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Poznat datum odluke oko Livakovića, Dinamo ga ne može prijaviti za Thun

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Francuska - Španjolska 0-2: Šok za Deschampsa! 'Furija' preko Mbappea i ekipe do finala SP-a
FRANCUSKI STROJ NEMOĆAN

Francuska - Španjolska 0-2: Šok za Deschampsa! 'Furija' preko Mbappea i ekipe do finala SP-a

Španjolska je u Dallasu pobijedila Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva! 'La furija' je povela preko Oyarzabala u 22., a konačni rezultat postavio je Porro u 58. minuti susreta
FOTO Znate li prave korijene polufinalista SP-a? Odakle su Messi, Mbappe, Yamal, Kane...
MODERNI TREND

FOTO Znate li prave korijene polufinalista SP-a? Odakle su Messi, Mbappe, Yamal, Kane...

Gotovo četvrtina svih igrača na prvenstvu ima strano nasljeđe, a ovaj trend, oblikovan kolonijalnom poviješću, poslijeratnom obnovom i modernim migracijskim tokovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026