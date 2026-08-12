VIDEO Pogledajte trening igrača Hajduka na 'pasjoj' vrućini i rekordu zabilježenom u Splitu

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata: Nove reakcije o ekocidu u Lici, za Plenkovića oporba histerizira Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Za Plenkovića oporba histerizira oko otpada u Gospiću, Vladu je prozvao i gradonačelnik Gospića Darko Milinović, posljedice potresa u Kolumbiji, novi podaci o turizmu, Trump o cjepivu za djecu, Hollywood u centru Zagreba...

Kopiranje linka