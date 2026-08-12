TEŠKI UVJETI
VIDEO Pogledajte trening igrača Hajduka na 'pasjoj' vrućini i rekordu zabilježenom u Splitu
SPLIT - Igrači Hajduka odradili su trening uoči uzvratne utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa. "Bijeli" su na gostovanju pobijedili 5-2 i brane veliku prednost. U Splitu su ovih dana ogromne vrućine, a na dan treninga bilo je rekordnih 40 stupnjeva. Puše i topli vjetar te su uvjeti jako teški za treniranje. Utakmica je u četvrtak u 21 sat
Što je rekao Gonzalo Garcia uoči Žalgirisa prošitajte OVDJE.