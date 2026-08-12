Garcia: Nije lako igrati po ovako visokim temperaturama, ali njima će biti teže nego nama

Hajduk se po svemu što smo vidjeli u prvom ogledu sa Žalgirisom ne bi trebao plašiti sutrašnje utakmice. Kako zbog prikazane igre u prvom susretu u Vilniusu, tako i zbog konačnog rezultata 2-5 i prednosti od tri gola koju imaju pred uzvrat na svom terenu. No Hajduk je Hajduk, od početka sezone igraju toplo – hladno, sposobni su nadigrati i pobijediti Pafos, ali i izgubiti od Žiline, o Varaždinu i Istri da i ne govorimo. Svjesni su toga trener Gonzalo Garcia i kapetan Toni Silić koji su najavili sutrašnji ogled:

Pokretanje videa... VIDEO Rakitić se seli u Sevillu! U suzama se oprostio od Splita: 'Ispričavam se kumu' | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Toni, kakav je osjećaj biti kapetan, je li to još jedno ostvarenje dječačkih snova?

- Sigurno da je, tu sam cijeli život, čast i ponos je i za mene i za obitelj.

Je li 5-2 dovoljna prednost uoči uzvrata i kako ćete se postaviti?

- Prednost je velika, pobijedili smo na gostovanju, ali ući ćemo u utakmicu na način da idemo opet na pobjedu, samo tako znamo igrati.

Igrate u promjenjivoj formi, trener dosta apostrofira kolektivni učinak u obrani koji vas je koštao golova, pogotovo u sudačkoj nadoknadi vremena?

- Radimo na tome, nije lijepo primati puno golova, kako ih primamo dosta u zadnjim minutama očito to nije slučajno, to je proces koji treba proći, nadam se da će biti bolje u budućnosti.

Koliko ste zadovoljni svojom izvedbom?

- S nekim utakmicama jesam, s nekima nisam, svakako nisam zadovoljan količinom primljenih golova. Imamo dosta prostora za napredak i individualno i kolektivno. Kad je ekipa na boljoj razini lakše je i meni, a i njima je lakše kad sam ja u dobroj formi.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Možete li ponoviti susret iz Vilniusa?

- Ako uđemo s istim pristupom i energijom, odigrat ćemo dobru utakmicu i proći u playoff u kome nismo bili godinama. Želimo pokazati naše pravo lice..

Treneru, kako će ova ekstremna vrućina djelovati na vaše igrače sutra na utakmici i dugoročno, kako će utjecati na formu na početku sezone?

- Nikad nije dobro trenirati i igrati na ovako visokim temperaturama, ali bit će sigurno lakše nama nego njima. Istina je, kad si svaki dana na ovakvim temperaturama pokušavaš trenirati što kasnije, ali to iziskuje ekstra energiju, moraš se dobro odmarati i hidrirati.

Koji će biti vaš savjet igračima, da počnu utakmicu kao da je u prvom susretu bilo 0-0 ili da ipak igraju opreznije, čuvaju snagu?

- Ništa nije sigurno, nema sigurne prednosti, moraš igrati s idejom kao da je bilo 0-0 u prvom susretu. Ako misliš drugačije moguća su iznenađenja. Mi moramo sutra izaći i igrati na pobjedu.

Tko može tko ne može, planirate li osvježiti momčad ili ćete sutra startati s najboljima od prve minute?

- Svi osim Brajkovića su na dispoziciji i spremni za nastup. Istina da imamo jako puno utakmica, da se nagomilalo umora, kako fizičkog tako i mentalnoga, napravit ćemo neke zamjene da imamo svježe noge i misli, da damo priliku nekim igračima da pokažu što znaju.

Kako objasniti velike oscilacije, odlične utakmice protiv Pafosa u Splitu ili Žalgirisa u gostima, a s druge strane jako loša izdanja u Žilini, Varaždinu. Je li u pitanju neiskustvo momčadi?

- Kad smo u najboljem izdanju mi smo jako dobri. Mladi smo, imamo dosta novih igrača, nije lako svako tri dana igrati na svom maksimumu. Ne želim ponavljati što je sve utjecalo na nas uoči Varaždina, protiv Istre smo odigrali odlično poluvrijeme i primili glupi gol iz jedinog udarca koji su uputili. Moramo generalno biti mirniji, i mi i svi oko nas, moramo biti fokusirani na utakmicu i kako igramo. Stožer, igrači, svi moramo nastaviti raditi, to je jedni put. A nekad i suparnik ima svoj dan...

Razmišljate li o Gorici?

- Ne razmišljamo, sutra je Žalgiris, pa tek nakon toga Gorica. Ništa nije gotovo, moramo igrati maksimalno ozbiljno, oni su u prošlom kolu okrenuli 0-3 i pobijedili 7-2.