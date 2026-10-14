VIDEO Pogledajte zadnji trening Hajduka uoči utakmice s Ajaxom

HAMLEYS OBJAVIO LISTU HITOVA
VIDEO Ovo su najtraženije igračke za Božić 2026., neke su hit i među odraslima
Pametni ljubimci, Barbie, Lego i igračke za stiskanje našli su se na popisu 15 najtraženijih igračaka za Božić 2026. godine koji je objavio londonski Hamleys. Među hitovima su mekane igračke Big Squij, koje se mogu stiskati, interaktivni plišanci Movers and Shakers te automobil Scorpix RC koji se pretvara u škorpiona. Na popisu su i lutke Barbie iz Orašara, Peppa Pig, figura Hatsune Miku te Lego figurice Doctora Dooma. Voditelj Hamleysa UK Keane Herman kaže da se popis sastoji od tradicionalnih igračaka i novih trendova, a posebno ističe popularnost mekanih igračaka koje privlače i djecu i odrasle.
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Božićne igračke
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Video: 24sata/Reuters
CIJENE SE JOŠ ČEKAJU
VIDEO Ovako izgleda Hyundai Tucson N Line, ovo su noviteti
Hyundai je predstavio novi Tucson N Line, sportskiju izvedbu svojeg SUV-a u kojoj su glavne promjene na izgledu i opremi. Prepoznaje se po agresivnijim odbojnicima, detaljima u boji karoserije i 20-inčnim aluminijskim naplatcima. Kabina donosi crne obloge, crvene detalje i sportska sjedala, ali zadržava prostranost i praktičnost standardnog modela. Ponuda motora ostaje ista, uključujući benzinsku, hibridnu i plug-in hibridnu izvedbu. Cijene za Hrvatsku još nisu objavljene.
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Ovo je novi Hyundai Tucson N Line
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Video: autostart.hr
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VIDEO Stotine ljudi oprostilo se od Gorana Bareta u Vinkovcima
VINKOVCI - Stotine ljudi, među kojima su brojni Vinkovčani, prijatelji, kolege i članovi obitelji, oprostili su se u utorak od legendarnog Gorana Bareta na groblju u Vinkovcima. Njegova je obitelj neutješna...
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Suze i tuga na sprovodu Gorana Bare
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Video: Franjo Lepan/24sata
INTERVENCIJA U TIJEKU
VIDEO Gori skladište tvrtke Kali tuna na Ugljanu, širi se crni dim
UGLJAN - Iz još nepoznatog razloga planulo je skladište tvrtki Kali tuna u mjestu Kali na otoku Ugljanu. Na mjesto požara poslani su vatrogasci DVD-a Kali, otoka Pašmana i Preka. Iznad otoka se širi gust crni dim koji je vidljiv i iz Zadra. Kako doznajemo, gorjele su stare mreže.
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Požar na Ugljanu
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Video: čitatelj/24sata
U SABORU NIKADA DOSADNO
VIDEO Hajdaš Dončić pričao o Marici, Slavku i Anti. Plenković i HDZ-ovci se gušili od smijeha
Zastupnici HDZ-a smijali su se i dobacivali tijekom govora predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića u Hrvatskom saboru, dok je govorio o građanima koji se zbog niskih primanja sve teže nose s rastućim troškovima života. Smijeh i buka iz HDZ-ovih klupa pojačali su se kada je spomenuo Maricu, izmišljeni primjer umirovljenice koja teško podmiruje svakodnevne troškove.
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Dončić pričao o Marici, Slavku, Anti. Vladajući mu se smijali
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Video: 24sata/Internet TV Hrvatskoga sabora