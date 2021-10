Halo, treneru? Danas ću možda malo zakasniti na jutarnji trening. Ma, ne, nisam zaspao, ali pratim čovjeka za kojeg mislim da je ukrao taj automobil, tako je otprilike zvučao poziv UFC-ova borca u srednjoj kategoriji Kevina Hollanda (28, 21-7-1) svom treneru Shugu Dorseyju koji ga je čekao na jutarnjem treningu, ali ne i dočekao.

Naime, par dana nakon 'no contesta' u meču protiv Kylea Daukasa (28, 10-2-1) blizu Hollandove kuće događala se potjera, a 'Trailblazer' je stavio poziv na zvučnik i išao pogledati što se događa.

Video možete pogledati OVDJE.

- Pitao sam ga u kojoj se točno ulici nalazi. On mi je zatim stalno govorio gdje se nalaze. Šalili smo se da je on poput pravog policajca koji vrši potjeru, a mi ga koordiniramo dok vozi - rekao je Hollandov trener za MMA Junkie.

Nakon nekog vremena je Holland stišao mobitel, a stišala su se i događanja s druge strane slušalice. Dorsey je tad odlučio otići na mjesto koje mu je borac spomenuo, a kad je stigao tamo, vidio je svog pulena koji je oborio kradljivca na pod. Znaju reći da Holland ima loše hrvanje, ali kako je rekao bivšem prvaku teške i poluteške kategorije Danielu Cormieru usred meča s Daukausom da je popravio hrvanje, to je pokazao protiv, očito slabijeg, protivnika. Zadržao je razbojnika sve do dolaska policije.

- On uvijek radi takve stvari, no ljudi znaju samo za ponešto. Javnosti je poznato samo ono što izađe u medijima. Postoji nekoliko situacija gdje je on pomogao raznoraznim osobama. To nije ništa novo za njega, on će uvijek pomoći nekome u nevolji - zaključio je Hollandov trener.