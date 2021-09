Bili njegovi najveći obožavatelji ili ono potpuno obratno, mora se priznati da je Jon Jones (34) jedan od najboljih MMA boraca ikada. Priznao je to i šef UFC-a Dana White, no zbog ponašanja izvan kaveza dobio je status 'zločestog dečka'.

Prije šest godina je pod utjecajem opijata vozeći automobil udario trudnicu pa pobjegao, neko vrijeme je bio 'miran', a onda je 2019. optužen za fizički napad u striptiz klubu. Sada je ponovno odlučio još malo 'popuniti' svoj dosje.

Jones je prošlog tjedna ušao u UFC-ovu Kuću slavnih, a samo par sati kasnije je uhićen zbog obiteljskog nasilja. Naime, sa zaručnicom Jessie Moses je odsjeo u luksuznom hotelu u Las Vegasu gdje se par, navodno, verbalno sukobio nakon čega je udario zaručnicu s kojom ima tri kćeri.

Zaštitar na recepciji je primijetio krv na njenom licu te je pozvao policiju, a dok su oni stigli, Jones je već pobjegao iz hotela, no u blizini ga je uhitila druga patrola. No, to nije bio kraj incidenta. Jones se opirao uhićenju te je glavom oštetio policijsko vozilo. Postao je neugodan te je prijetio policiji tužbom jer su mu 'pokvarili najveću noć u životu', otkriva MMA Fighting.

Njegova zaručnica odbila je dati službenu izjavu, a isti izvor dodaje da je djelovala prestrašno dok je pokušavala saznati kad će Jones biti pušten.

Jones se nakon nekog vremena smirio i počeo plakati, a negirao je fizički napad na zaručnicu. Pušten je idućeg jutra.