VIDEO Pojavile se nove snimke iz VAR sobe, ovaj put s utakmice Rijeke! 'Prelagano je za penal'

Iz dana u dan pojavljuju se nove snimke iz VAR sobe. Nakon snimki s utakmice Hajduka i Varaždina, a zatim i Rijeke i Dinama, pojavila se snimka s utakmice između Rijeke i Istre u listopadu prošle godine. Tada je Istra došla do boda protiv Rijeke (1-1). Diskutabilna situacija dogodila se u 65. minut kada je Marko Pjaca ušao u duel s Lukom Hujberom i srušio ga u šesnaestercu Rijeke. Sudac te utakmice bio je Ante Čulina, dok je VAR sudac bio Ante Čuljak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:18 Bruno marić pres najbolji momenti | Video: 24sata/Video

- Ništa, ništa, ništa, prelagano je to, prelagano je to. Kod drugog pomoćnog ako ti treba pomoć, kod drugog pomoćnog. Ante VAR soba ovdje, odgodi malo - čuje se u komunikaciji između sudaca, a nakon samo nekoliko sekudni dolazi i do konačnog suda:

- Provjera završena, dobra odluka - javljaju sucu Čulini iz VAR sobe.

Sudačka analiza 12. kola objasnila je kako VAR nije trebao intervenirati u ovoj sitauciji.

"Incident u kaznenom prostoru Rijeke i intenzitet ostvarenog kontakta između napadača Istre 1961 i braniča Rijeke pripada isključivo domeni procjene sudaca u terenu za igru. Sukladno izazovnosti i nedostatnosti elemenata za utvrđivanje jasnog prekršaja, KNS HNS-a ne očekuje VAR intervenciju u incidentima ovakve prirode. KNS HNS-a u daljnjoj analizi predmetnog i sličnih incidenta očekuje pozicioniranje sudaca sukladno naputcima s potpunim nadzorom incidenta i većim kredibilitetom donošenja odluka", piše u sudačkoj analizi.

Sudački ekspert Mario Strahonja u emisji Stadion objasnio je svoje viđenje situacije.

- Igrač Istre bio je prije na lopti, kontrolirao je, Pjaca je previše agresivno išao u duel, s leđa gurnuo igrača i svjesno mu narušio koordinaciju pokreta. Remplanje je nešto drugo, kad se dvojica bore rame o rame. Pjaca je talijanskim gardom ušao čvrsto i pretjerano, zato je ovo trebao biti kazneni udarac.

Situaciju možete pogledati OVDJE.