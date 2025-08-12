VIDEO Poljski huligani izazvali kaos u Beogradu! Razbijali sve pred sobom, policija ih opkolila

Nakon što je u Poljskoj slavila 3-1, Crvena zvezda večeras će od 21 sat ugostiti poljski Lech Poznanj u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka, a kaotičnu uvertiru u utakmicu izveli su poljski huligani koji su u utorak poslijepodne izazvali nerede u samom centru Beograda.

Nekoliko sati prije početka susreta na stadionu "Rajko Mitić", skupina od nekoliko stotina navijača poljskog prvaka demolirala je Knez Mihailovu ulicu, ostavljajući iza sebe razbijene izloge i opći kaos, što je zahtijevalo hitnu intervenciju policije.

Video pogledajte OVDJE

Prema izvještajima s terena, velika skupina navijača, u kojoj su uz pristaše Lecha iz Poznanja bili i huligani Cracovije te LKS Łódźa, krenula je u "marš" od Kalemegdana prema centru grada. Njihov prolazak glavnom beogradskom šetnicom bio je sve samo ne miran. Očevici opisuju zastrašujuće prizore: muškarci bez majica, prekriveni tetovažama i isklesanih mišića, uništavali su sve što im se našlo na putu.

Vrhunac divljanja dogodio se kada su počeli razbijati izloge trgovina, izazivajući paniku među građanima i turistima. Brzom reakcijom jakih policijskih snaga spriječen je još veći kaos. Policija je uspjela obuzdati najagresivnije izgrednike te je započela s uhićenjima kako bi se situacija stavila pod kontrolu.

Video pogledajte OVDJE

Ono što cijeli incident čini posebno bizarnim jest činjenica da navijačke skupine Crvene zvezde i Lecha gaje prijateljske, pa čak i "bratske" odnose. Zbog toga se nisu očekivali međusobni sukobi, a navijači Zvezde nisu odgovarali na provokacije. Poljski navijači poznati su po isticanju potpore Srbiji po pitanju Kosova, što su pokazali na tribinama tijekom prve utakmice.

Ipak, to "prijateljstvo" nije spriječilo poljske huligane da pokažu svoju destruktivnu stranu. Nakon divljanja u Knez Mihailovoj, nastavili su sa šetnjom do Trga Republike, gdje su zapalili veći broj baklji, stvarajući dimnu zavjesu i prizor koji je više podsjećao na ratnu zonu nego na sportski događaj.

Nasilno ponašanje navijača Lecha nije iznenađenje za one koji prate europsku nogometnu i navijačku scenu. Poljske huliganske skupine, uz neke druge iz istočne Europe, slove za najnasilnije na kontinentu. Njihova reputacija temelji se na desetljećima organiziranih tučnjava, nereda na stadionima i izvan njih, o čemu svjedoče i brojni izvještaji međunarodnih medija poput Associated Pressa.

Ovaj incident još je jedan podsjetnik na trajni problem s kojim se europski nogomet suočava. Unatoč strogim mjerama i politici nulte tolerancije koju promovira UEFA, radikalne navijačke skupine i dalje koriste velike utakmice kao platformu za nasilje, često motivirani ideologijom i željom za dokazivanjem, a ne sportskim rivalstvom.