VIDEO Ronaldo zabio 900. gol u karijeri pa ga obuzele emocije, Hrvatska se vratila. Evo golova

Hrvatska nogometna reprezentacija nije dobro otvorila dvoboj na Stadionu svjetlosti u Lisabonu protiv Portugala, kao da je bila pod grčem i iskazala previše poštovanja protivniku, a to je rezultiralo i ranim primljenim golom već u sedmoj minuti, dvije minute nakon što je Dominik Livaković obranio opasan udarac Bernarda Silve.

Portugalci su zabili nakon akcije po lijevoj strani napada. Bruno Fernandes primio je loptu između dviju hrvatskih linija koju je poslao lijevi bek Nuno Mendes, a onda primijetio ulazak Dioga Dalota iz drugog plana kojega nije ispratio Borna Sosa. Igrač Manchester Uniteda primio je loptu i potom je poslao kroz noge Livakoviću u bliži kut.

Hrvatska je nakon toga počela igrati i stvarala šanse, pucali su Luka Modrić i Andrej Kramarić, djelovalo je kao da bismo mogli izjednačiti do odmora, a onda je stigao novi hladan tuš u 34. minuti. Nuno Mendes je ubacio, Ronaldo je naručio loptu na peterac i dobio je, a onda je i krasno iz voleja zabio za 2-0.

Portrčao je Ronaldo prema korner zastavici, kleknuo i pokrio lice dlanovima. Sumnjali su u njega mnogi, propitkivali treba li još biti u reprezentaciji, a on im je pokazao na terenu da je i dalje stroj za golove. Bio mu je to 131. gol za Portugal u 213. nastupu, a još možda i važnije za njegovu osobnu statistiku, jubilarni 900. u karijeri. Nedavno je rekao da mu je cilj doći do 1000.

Hrvatska se prije odmora vratila u igru nakon akcije Andreja Kramarića i Borne Sose. Novi igrač Torina oštro je u klizećem startu vratio loptu na peterac na drugoj stativi, a Dalot je, nakon gola Hrvatskoj, zabio i u svoju mrežu i prevario Dioga Costu.

