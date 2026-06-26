VIDEO Posebna obitelj čeka Hrvatsku u Philadelphiji: Sinovi im se zovu Mateo i Luka Kovačić

NEOBIČNA UVERTIRA

VIDEO Jedan u hrvatskom, drugi u ganskom dresu: Kolege s posla stigli bodriti suparnike PHILADELPHIA - Naš reporter Tomislav Gabelić u Philadelphiji je dan uoči treće utakmice Vatrenih u skupini naišao na neobičan prizor dvojice navijača. Jedan je nosio hrvatsku, a drugi gansku majicu, u bojama našeg sljedećeg protivnika. Tanner je iz Arkansasa, a korijeni su mu iz Udbine. Njegov kolega s posla je Ganac pa su odmah nakon ždrijeba odlučili otići na utakmicu. Ipak, imaju oprečna mišljenja o tome tko će u subotu pobijediti.

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