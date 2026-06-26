Obavijesti

Sport

Komentari 1
24SATA U SAD-U

VIDEO Posebna obitelj čeka Hrvatsku u Philadelphiji: Sinovi im se zovu Mateo i Luka Kovačić

PHILADELPHIA - Hrvatska nogometna reprezentacija danas stiže u Philadelphiju, gdje će igrati utakmicu protiv Gane. Ondje ju je dočekao i jedan poseban navijač s dvojicom sinova. Oni nose imena hrvatskih igrača pa se zovu Mateo i Luka, a da stvar bude još zanimljivija, obitelj se preziva Kovačić. “Vatrene” čekaju u nadi da će se s njima fotografirati ili dobiti autogram. Htjeli su ići i u Toronto na utakmicu, no put im je bio preskup pa će sada gledati susret protiv Gane. Naš reporter Tomislav Gabelić snimio je i trenutak kada im je još jedna hrvatska navijačica poklonila Životinjsko carstvo.

Pokretanje videa...

Navijači došli pozdraviti 'vatrene' VIDEO
Navijači došli pozdraviti 'vatrene' | Video: Tomislav Gabelić/24sata
POGLEDAJTE SNIMKU!

VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion

Automobil prilazi stadionu u Torontu, uoči utakmice Vatrenih. Vozač redaru govori: 'Ministar of Kroejša!'. A kraj njega sjedi Mladen Grdović. Nadrealne scene pogledajte sami. Čovjek stvarno živi bolje nego ministar

Pokretanje videa...

Mladen Grdović u Kanadi VIDEO
Mladen Grdović u Kanadi | Video: Čitatelj 24sata
NEOBIČNA UVERTIRA

VIDEO Jedan u hrvatskom, drugi u ganskom dresu: Kolege s posla stigli bodriti suparnike

PHILADELPHIA - Naš reporter Tomislav Gabelić u Philadelphiji je dan uoči treće utakmice Vatrenih u skupini naišao na neobičan prizor dvojice navijača. Jedan je nosio hrvatsku, a drugi gansku majicu, u bojama našeg sljedećeg protivnika. Tanner je iz Arkansasa, a korijeni su mu iz Udbine. Njegov kolega s posla je Ganac pa su odmah nakon ždrijeba odlučili otići na utakmicu. Ipak, imaju oprečna mišljenja o tome tko će u subotu pobijediti.

Pokretanje videa...

Hrvat i Ganac ići će zajedno na utakmicu VIDEO
Hrvat i Ganac ići će zajedno na utakmicu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Kranjčar: 'Prve dvije godine u reprezentaciji su bile najgore'

Niko Kranjčar gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg'. Otkrio nam je kako su mu prve dvije godine igranja u reprezentaciji bile najteže. Cijeli podcast pogledajte na YT kanalu 24staa

Pokretanje videa...

Niko Kranjčar: ‘Prve dvije godine igranja za reprezentaciju su bile najgore’ VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
CIGLU PO CIGLU

VIDEO Pogledajte kako je srušen Vjesnikov neboder

Vjesnikov neboder visok 67 metara u potpunosti je srušen i promijenjen je panoramsku viziju grada. Srušen je nakon požara koji ga je zahvatio.

Pokretanje videa...

Kako je srušen Vjesnikov neboder VIDEO
Kako je srušen Vjesnikov neboder | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell
POGLEDAJTE SNIMKU

KAE OVO?! 'Vozim 70 km/h kod Karlovca, a ona na romobilu...'

Javio nam se čitatelj koji se vozio na cesti između Duge Rese i Karlovca. Kako je naveo, vozio je 70 km/h a ispred njega je bila cura na romobilu

Pokretanje videa...

Brza vožnja romobilom VIDEO
Brza vožnja romobilom | Video: čitatelj/24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026