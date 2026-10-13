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BRZA ODLUKA

VIDEO Poslušajte što je Bebek u VAR-u rekao Pajaču nakon faula Racija: 'Ne, ništa. Vidi ovo...'

Piše 24sata,
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VIDEO Poslušajte što je Bebek u VAR-u rekao Pajaču nakon faula Racija: 'Ne, ništa. Vidi ovo...'
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Hajduk srušio Dinamo 2-1, a VAR drama oko Racija i Kačavende završila potvrdom žutog kartona na blatnjavom Poljudu. Glavni VAR sudac bio je Ivan Bebek, a glavni sudac Igor Pajač

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Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 na natopljenom Poljudu, a sudac Igor Pajač vodio je susret u teškim uvjetima. Iz te utakmice Bertrand Layec i sudačka komisija izdvojili su jednu situaciju. Ron Raci je napravio faul na Lukasu Kačavendi na sredini terena u 62. minuti te mu je Pajač pokazao žuti karton. Dinamovci su htjeli i strožu kaznu, ali je Ivan Bebek u VAR sobi potvrdio odluku na terenu.

- Buraz sve okej, žuti karton broj 14 - javio se Pajač.

- Pajke, pazi da ga ne diže - javio je netko od pomoćnika, a onda se uključio Bebek:

- Ne, vidi, ništa. Znači, point of contact (mjesto kontakta) nije sa đonom nego s potkoljenicom. Vrati mi live, da vidim u liveu. Igore, potvrđujem opomena broj 14, Hajduk, mjesto kontakta nije s đonovima nego s potkoljenicom.

Bebek nije zvao Pajača na monitor da sam pogleda snimku.

Evo kako je sudačka komisija objasnila odluku:

Treba uzeti u obzir da je zbog izuzetne količine oborina (vode na terenu) utakmica igrana u vrlo teškim uvjetima kada je igrač Hajduka s brojem 14, pokušavajući frontalno startati na loptu, ostvario kontakt s nogom suparničkog igrača. Sudac, koji je bio dobro pozicioniran, smatrao je da je start nepromišljen i da je igrač zaslužio žuti karton.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): S obzirom na preporuke za zaštitom fizičkog integriteta igrača, suci trebaju biti oprezni i odlučni u pogledu svakog nepromišljenog čina koji možebitno ugrožava fizički integritet igrača. Intenzitet i brzina kretanja te sam kontakt trebaju se procijeniti temeljem utvrđenih kriterija i u skladu s uvjetima na terenu za igru:

- ima li nedostatka kontrole u radnji braniča
- je li došlo do kontakta iznad ili ispod gležnja
- je li došlo do torzije (savijanja) kao posljedice kontakta.

Očekivana odluka: Na temelju dostupne snimke i njezine kvalitete, možemo vidjeti da je start braniča djelomično kontroliran te da posjeduje elemente brzine. Branič ostvaruje kontakt s napadačevim lijevim stopalom svojom potkoljenicom, nisko na terenu za igru, uz povlačenje svojih nogu brinući za sigurnost suparničkog igrača. Međutim, kontakt je frontalan s utjecajem na napadačevo stopalo dok su brzina i snaga kontakta pojačani vrlo lošim stanjem terena za igru. S tehničkog stajališta, Komisija nogometnih sudaca podržava odluku suca o disciplinskoj mjeri opomene donesene na terenu za igru te istu ne smatra jasnom i očiglednom pogreškom.

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