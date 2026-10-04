VIDEO Poslušajte što je srpski komentator pričao o Hrvatskoj: Hoće li Poljud biti ispunjen?

Engleska je u Rijeci nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti reprezentacije. Na Rujevici je završilo 7-0, a među strijelce su se upisali Harry Kane i Bukayo Saka po dva puta te Anthony Gordon, Jude Bellingham i Morgan Rogers. Susret je privukao veliku pozornost i izvan Hrvatske, a posebno se proširila reakcija komentatora Arene Sport iz Srbije. Njegovi komentari tijekom utakmice postali su viralni na društvenim mrežama.

Već tijekom prvog poluvremena upozoravao je na veliku razliku u igri dviju reprezentacija. Nakon početnih 20-ak minuta osvrnuo se na učinak Hrvatske u napadu.

- Hrvatska je u prvih 20 minuta imala jedan napad. I to ako častimo hrvatsku reprezentaciju. Kolika razlika u klasi u ovih 20-ak minuta utakmice! Ni ovoj dječici na tribinama nije svejedno, istaknuo je na početku.

Kako se bližio kraj prvih 45 minuta, ponovno je spomenuo djecu na tribinama Rujevice. Hrvatska je tada već bila u velikom rezultatskom zaostatku.

- 0:3 je, a s tribina se čuje: Hoćemo pobjedu! Djeca...

Nakon četvrtog pogotka Engleske komentator je povukao paralelu s prethodnim susretima Hrvatske protiv Engleske pod vodstvom Slavena Bilića. Podsjetio je na poraze 4-1 i 5-1, a zatim komentirao i stanje na semaforu.

- Hrvatska je razbijena. Bilić ne prima manje od četiri gola kada gubi od Engleske. 4-1, 5-1 i sada 4-0 već na poluvremenu. Tko je ovo mogao očekivati?! Ovo je već sada gore od onih 6-0 protiv Španjolske.

Kamere su tijekom utakmice prikazivale i hrvatske reprezentativce na klupi, među njima kapetana Luku Modrića i Andreja Kramarića. Njihove reakcije komentator je posebno izdvojio.

- Pogledajte izraze lica Luke Modrića i Andreja Kramarića... Engleska je osjetila da može i napunila hrvatsku mrežu. Bit će ovo teški dani za Hrvatsku uoči Španjolske, a možda slijede i još teži nakon utorka.

Nakon posljednjeg zvižduka komentator je još jednom prokomentirao rezultat, odnos snaga na terenu i reakcije dvojice izbornika.

- Pogled na semafor dovoljno govori. Pozdrav Tuchela i Bilića... Tuchel kao da se ispričava Biliću na košmarnoj večeri u Rijeci. Gotova je igra mačke i miša. Engleska je na gostovanju u Hrvatskoj postigla sedam golova. Najuvjerljiviji poraz Hrvatske u povijesti. Hrvatska - Engleska 0:7, ali razlika u kvaliteti posebno boli sve u Hrvatskoj.

Rijeka: Hrvatska izgubila od Engleske 7-0 | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatsku nakon teškog poraza čeka novi dvoboj već u utorak protiv Španjolske, a komentator se na kraju zapitao kakav će biti interes za utakmicu.

- Hoće li uopće biti ispunjen Poljud protiv Španjolske? Svaka čast Englezima, ali Bilić se mora zapitati koliko i što može njegova momčad. Ovo je velika sramota.