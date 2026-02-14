Obavijesti

Sport

Komentari 1
SAŽETAK DINAMO - ISTRA 4-0

VIDEO Potop na Maksimiru: Evo kako je Dinamo deklasirao Istru

DINAMO - ISTRA 4-0: Pred 5600 gledatelja na Maksimiru, Dinamo je s lakoćom osvojio tri boda i barem privremeno pobjegao Hajduku na +8.. McKenna je zabio prvi gol u 25. minuti, a Beljo je nakon sat vremena zabio svoj 17. gol u sezoni. Pobjedu su potvrdili Zajc (73') i Vidović (87')

Pokretanje videa...

Golovi na susretu Dinamo - Istra 02:06
Golovi na susretu Dinamo - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Više o utakmici Dinama i Istre pročitajte KLIKOM OVDJE.

GENK U ČETVRTAK

VIDEO 'Plavi, plavi, za vas bi život dali!'. Evo kako su Boysi ispratili dinamovce u svlačionicu

DINAMO - ISTRA 4-0 Bez problema su se "modri" obračunali sa pulskim sastavom i najavili utakmicu protiv Genka u četvrtak u dobrom ritmu. Dinamovi navijači su na Valentinovo pružili veliku podršku igračima i tokom cijele utakmice ih bodrili. Nakon utakmice igrači su ih došli pozdraviti

Pokretanje videa...

Boysi pozdravljaju igrače 00:55
Boysi pozdravljaju igrače | Video: Hrvoje Tironi/24sata
NAKON 145 GODINA

VIDEO NAMA je točno u 20 sati zauvijek zatvorila vrata: Na oproštaju je pala i pokoja suza..

ZAGREB - Nakon 145 godina, NAMA je večeras otišla u povijest. Zaposlenici su se uz sve okupljene točno u 20 sati oprostili se od NAME. Bilo je tu pljeska, ali i pokoje suze

Pokretanje videa...

Točno u 20 sati uz pljesak i suze Nama je zauvijek zatvorila svoja vrata 02:01
Točno u 20 sati uz pljesak i suze Nama je zauvijek zatvorila svoja vrata | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Projektil Žute zapečatio pobjedu Slavena nad lokosima

SLAVEN BELUPO - LOKOMOTIVA 2-0 "Farmaceuti" su pobjedom u 22. kolu barem nakratko skočili na petu poziciju i približili se mjestu koje vodi u Europu. Za vratom im puše Rijeka koja ima utakmicu i bod manje. Za pobjedu Slavena na Kušek-Apašu protiv Lokomotive pogađali su Crepulja i Žuta, oba iz prekida. Crepulja je realizirao penal u 45., dok je bek fantastično stavio točku na "i" u 90. minuti

Pokretanje videa...

Sažetak Slaven Belupo - Lokomotiva 02:04
Sažetak Slaven Belupo - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šokantna analiza otpada u Gospiću: Našli olovo, kadmij...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima pogledajte: Stigle su i prve analize otpada u Gospiću. Olovo, kadmij samo su dio štetnih tvari koje su otkrili iz Štampara, velika akcija Uskoka u Slavoniji, Grgića i društvo Uskok tereti za više koruptivnih djela, novi detalji brutalnog premlaćivanja maloljetnika u Rijeci...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šokantna analiza otpada u Gospiću: Našli olovo, kadmij... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šokantna analiza otpada u Gospiću: Našli olovo, kadmij... | Video: 24sata/Video
VOX POPULI

Zagrepčani o Nami: 'Što god si trebao naći, našao si u Nami. Žao mi je, to je duh Zagreba'

ZAGREB - Nakon 140 godina zagrebačka Nama zatvara svoja vrata. Što misle o zatvaranju pitali smo građane. -To je bio duh Zagreba. Došao sam se pozdraviti s Namom'-, rekao nam je jedan Zagrepčanin. Svima je žao što se zatvara, ali lijepa sjećanja uvijek ostaju. ’Tu sam dolazila s mamom…’, ‘Kao dijete sam se izgubila u Nami’, rekli su nam

Pokretanje videa...

Pitali smo građane što misle o zatvaranju Name 03:28
Pitali smo građane što misle o zatvaranju Name | Video: 24sata/pixsell

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026