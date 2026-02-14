SAŽETAK DINAMO - ISTRA 4-0
VIDEO Potop na Maksimiru: Evo kako je Dinamo deklasirao Istru
DINAMO - ISTRA 4-0: Pred 5600 gledatelja na Maksimiru, Dinamo je s lakoćom osvojio tri boda i barem privremeno pobjegao Hajduku na +8.. McKenna je zabio prvi gol u 25. minuti, a Beljo je nakon sat vremena zabio svoj 17. gol u sezoni. Pobjedu su potvrdili Zajc (73') i Vidović (87')
