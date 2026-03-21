VIDEO Potpuno se opustio pred kamerama. Evo kako je stoper proslavio ulazak u prvu ligu!

Nogometaši Den Haaga izborili su prvoligaški status nakon četiri godina izbivanja iz Eredivisie. Pobijedili su u utorak mladu ekipu Utrechta i osigurali povratak u elitni rang nizozemskog nogometa. Prve dvije ekipe iz druge lige idu u viši rang, a prvi Haag ima 74, drugi Cambuur 70, dok je treći De Graafschap s tek 52 boda; do kraja prvenstva ostalo je još šest kola. Glavna zvijezda nakon pobjede bio je finski stoper Diogo Tomas (28) koji je nakon utakmice odradio intervju s cigaretom i pivom u rukama.

Novinar koji ga je intervjuirao rekao mu je da je trenutačno vrlo popularan te da se mnoštvo s njim htjelo slikati i potapšati ga po ramenu, a branič mu je odgovorio na zanimljiv način.

- Da, da. Ja sam onaj koji jesam.

Nastavio je novinar i pitao hoće li ostati u Den Haagu i iduće sezone, a Finac mu je odgovorio u trećem licu.

- Tomas će zasigurno biti negdje iduće sezone. Ne znamo gdje će Tomas biti, ali Tomas će biti zasigurno negdje iduće sezone.

Den Haag ima odličnu sezonu u tijeku. Pobijedili su 24 puta, dva puta remizirali i šest puta gubili uz gol razliku 72:31. Zadnji put su u nizozemskoj prvoj ligi igrali u sezoni 2021./22. Tada su u relegacijskom dvomeču ispali od Excelsiora (6-5), s time da su na drugome susretu izgubili nakon lošijeg izvođenja penala. Do 79. minute su u drugom ogledu gubili 3-0, vratili se u sudačkoj nadoknadi i izjednačili, ali nisu imali snage za potpuni preokret.

Tomas je u klubu od 2024. otkako je stigao iz Helsinkija. Za Haag je odigrao 58 utakmica, zabio šest golova i podijelio dvije asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 400.000 eura i ugovor mu s klubom istječe krajem sezone. Za Finsku je do sada u karijeri odigrao četiri utakmice, zadnji put 2023. godine.