VIDEO Povijesna noć u dvorani Dražena Petrovića: KK Dinamo u debiju slavio u Europi!

Košarkaši Dinama ispisali su najljepšu stranicu svoje klupske povijesti. U kultnoj dvorani Košarkaškog centra Dražen Petrović, u svom debitantskom nastupu u Europskoj sjevernoj košarkaškoj ligi (ENBL), zagrebački Plavi su nakon nevjerojatne drame i utakmice s čak 213 poena svladali Slovan iz Bratislave, kojeg vodi Aramis Naglić, rezultatom 108-105. Bio je to početak europskog puta o kojem su sanjale generacije, ostvaren na najuzbudljiviji mogući način.

Od samog početka bilo je jasno da će publika svjedočiti napadačkoj rapsodiji. Obje momčadi bile su iznimno raspoložene, a obrane su bile u drugom planu, što je već na poluvremenu rezultiralo visokim vodstvom Dinama 57-50. Zagrebačka momčad, nošena fantastičnom podrškom s tribina, kontrolirala je zbivanja na parketu veći dio susreta. Vodili su ukupno 34 minute, a u jednom trenutku imali su i maksimalnih 12 poena prednosti.

Kada su početkom posljednje četvrtine imali zalihu od 11 poena, činilo se da mirno plove prema pobjedi. Međutim, momčad koju vodi iskusni hrvatski stručnjak Aramis Naglić nije se predavala. Slovaci su malo po malo topili prednost i uveli utakmicu u neizvjesnu završnicu. Dvije minute prije kraja, Dinamo je vodio 100-96, a onda je uslijedio šok. Slovan je napravio seriju 7-0 i 65 sekundi prije kraja poveo sa 103-100. Činilo se da je povijesna pobjeda iskliznula iz ruku. No, tada su igrači trenera Damira Mulaomerovića pokazali karakter. Uz gromoglasnu podršku Bad Blue Boysa, ostali su smireni, povezali osam uzastopnih poena, većinom s linije slobodnih bacanja, i osigurali trijumf za pamćenje.

U večeri kada je momčadski duh bio ključan, dvojica igrača posebno su se istaknula. Emil Savić bio je nerješiva enigma za obranu Slovana, utakmicu je završio kao najefikasniji igrač Dinama s 26 poena. Odmah uz njega bio je američki razigravač DeLonnie Hunt, koji je odigrao maestralnu utakmicu. Postigao je 25 poena, ali i podijelio čak devet asistencija, dirigirajući napadom Plavih. Upravo je Hunt, kako navode izvori, pogodio ključni koš i ukrao loptu u posljednjim trenucima, zapečativši sudbinu gostiju.

Sjajnu podršku pružili su im i centar Imran Polutak s 19 koševa te Luke Avdalović, koji je dodao 14 poena uz četiri pogođene trice, lomeći otpor Slovana u važnim trenucima. Kod poraženih, briljirao je bivši igrač Splita, Shamiel Stevenson, s 32 poena, dok je Marko Radovanović dodao 26 poena i osam skokova. Njihov učinak, ipak, nije bio dovoljan da pokvari veliko zagrebačko slavlje.

Ova pobjeda puno je više od dva boda u ENBL ligi. Ona je kruna višegodišnjeg rada i strelovitog uspona kluba koji je u samo nekoliko sezona prešao put od niželigaša do stabilnog člana elitnog razreda hrvatske košarke, a sada i sudionika europskog natjecanja.