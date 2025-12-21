SAŽETAK RIJEKA - GORICA 1-0
VIDEO Poznato lice koštalo je Goricu tri boda protiv prvaka
RIJEKA - GORICA 1-0: U posljednjem susretu ove hrvatske nogometne polusezone Rijeka je na Rujevici pobijedila Goricu sa 1-0 produživši niz bez poraza na osam susreta u svim natjecanjima. Gol odluke zabio je Ante Matej Jurić u 53. minuti na asistenciju Tiaga Dantasa. Jurić je za Goricu odigrao 51 utakmicu, a ljetos se pridružio Rijeci.
