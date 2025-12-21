Obavijesti

SAŽETAK RIJEKA - GORICA 1-0

VIDEO Poznato lice koštalo je Goricu tri boda protiv prvaka

RIJEKA - GORICA 1-0: U posljednjem susretu ove hrvatske nogometne polusezone Rijeka je na Rujevici pobijedila Goricu sa 1-0 produživši niz bez poraza na osam susreta u svim natjecanjima. Gol odluke zabio je Ante Matej Jurić u 53. minuti na asistenciju Tiaga Dantasa. Jurić je za Goricu odigrao 51 utakmicu, a ljetos se pridružio Rijeci.

Pokretanje videa...

Rijeka - Gorica 01:32
Rijeka - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

SAŽETAK HAJDUK - VUKOVAR

VIDEO Klasa i ludost Livaje, gol Puljića, crveni kartoni Tadića i Rebića. Evo sažetka s Poljuda

HAJDUK - VUKOVAR 2-1 Kada je Hajduk u 30. minuti ostao s igračem više pri rezultatu 1-0 (Šego zabio), malo je tko očekivao ovakvu ludnicu u drugom dijelu. Puljić je šokirao Poljud golom za 1-1, Livaja ušao u igru u 66. pa zabio u 70., a dobio crveni karton u 77. Prije toga Rebića su isključili u 74., ali ostalo je 2-1

Pokretanje videa...

Hajduk - Vukovar 02:14
Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAKON POBJEDE

VIDEO Zvižduci za suce, pjesma za igrače. Poljud je pozdravio hajdukovce za kraj 2025. godine

HAJDUK - VUKOVAR 2-1 Pravi vrtuljak emocija doživjeli su navijači Hajduka na utakmici protiv Vukovara. Prvi dio bio je briljantan, gol za 1-0, crveni karton gostiju. A onda - ludo drugo poluvrijeme! Crveni kartoni Rebića i Livaje, ali na kraju ipak pobjeda 2-1. Sudac je dobio zvižduke na kraju

Pokretanje videa...

Hajduk - Vukovar 00:48
Hajduk - Vukovar | Video: Tomislav Gabelić/24sata
GOLOVI S MAKSIMIRA

VIDEO Pogledajte majstoriju Topića i bizarnu reakciju obrane Lokomotive za drugi gol Dinama

DINAMO - LOKOMOTIVA 2-0 Stigli su "Lokosi" na ovaj dvoboj s osam uzastopnih utakmica bez pobjede, a posljednju su upisali baš protiv Dinama. Ipak, večeras nisu imali šanse, a Topić (11. minuta) i Beljo (58.) bili su precizni za "modre". Dinamo je na vrhu lige s 38 bodova, Lokomotiva je osma s 19

Pokretanje videa...

Dinamo - Lokomotiva 02:04
Dinamo - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

