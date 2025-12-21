VIDEO Poznato lice koštalo je Goricu tri boda protiv prvaka

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vrgoračka škola uvela zabranu mobitela. 'Djeca se više druže' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Škola u Vrgorcu zabranila mobitele. Dva mladića poginula su u prometnoj nesreći u Kutini. Požar je uništio OPG kod Grubišnog Polja. Zoran Milanović se neće kandidirati za premijera, potvrdio je SDP. Među žrtvama razbojništava lani je bilo više stranaca nego prije. Hrvatska je pri dnu EU po broju djece rođene izvan braka. Nestanak Epsteinovih dokumenata potaknuo je sumnje u cenzuru. Zelenski tvrdi da samo Trump može zaustaviti rat. Donosimo kako se troši na adventima u Hrvatskoj. Barcelona razmatra rekordni transfer Gvardiola. Vušković spasio život suparniku na utakmici. Policija istražuje transparent BBB-a na utakmici Dinama i Lokomotive.

