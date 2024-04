VIDEO Pozvao Hrvata da bude 'vreća za napucavanje', on ga šokirao. Pogledajte nokaut

Hrvatski boksač Mate Rudan (30) iznenadio je brojne poklonike kanadskog boksača Johna Michaela Bianca koji su ga došli gledati prošlu subotu na priredbi u Hamiltonu. Trebao je Šibenčanin biti jedan od brojnih protivnika na kojima bi Bianco gradio put prema vrhu u supersrednjoj kategoriji, no Hrvat je bio taj koji je pobijedio.

Rudan je do pobjede došao prekidom u trećoj rundi, tehničkim nokautom nakon ubojitog desnog krošea u bradu, bio je to treći nokdaun u istoj rundi. Biancu je to bio prvi poraz u osmoj profesionalnoj borbi, Rudan je pak stigao do sedme u isto toliko mečeva, svih sedam stiglo je nakon prekida.

- Napravio sam sjajan posao, sad sam 55. boksač svijeta prema BoxRecu u supersrednjoj kategoriji. Ipak, to nije moja kategorija, vraćam se u supervelter i srednju gdje se puno bolje osjećam. Morao sam prihvatiti ovu priliku jer sam godinu dana bio bez borbe. Sjajno sam odradio pripreme i zahvalio bih partnerima Antoniju Grabiću, Aronu Vrnogi i Ivanu Blaževiću. Kod trenera Sunare sve sam naučio - rekao je Rudan za FightSite.