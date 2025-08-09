VIDEO Preokret, crveni karton i gol u zadnjoj minuti! Pogledajte sažetak 'ludnice' s Aldo Drosine

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kapetan Bekavac napokon je s obitelji: 'Srce nam je na mjestu' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Kapetan Marko Bekavac napokon je u petak pušten na slobodu! Ukinuta mu je presuda od 30 godina zatvora. Nitko se nije tome nadao... Vukovarski gradonačelnik Pavliček ostaje bez dijela naknade. U Savi našli blago staro 2000 godina. Toplinski val zahvatio je Hrvatsku...

