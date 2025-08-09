SAŽETAK ISTRA - LOKOMOTIVA
VIDEO Preokret, crveni karton i gol u zadnjoj minuti! Pogledajte sažetak 'ludnice' s Aldo Drosine
ISTRA 1961 LOKOMOTIVA 2-2 Spektakularnu utakmicu odigrali su nogometaši Istre i Lokomotive na Aldo Drosini u 2. kolu HNL-a. Gosti su poveli u osmoj minuti golom Vukovića, ali uslijedio je preokret domaćih preko Lawala (47.) i Bangure (77.). Kolinger je u 90. pocrvenio, ali Sušak u 94. donosi bod lokosima
