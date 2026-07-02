VIDEO Prijete Portugalci, ali i vjetar! Olujni udari potrgali reklamu na montažnoj tribini

NEOBIČNA VOŽNJA

VIDEO ŠTO JE OVO? 'Po cesti vozi skije na Braču, nevjerojatno! Trubio sam mu, nije me ni čuo' 'U sred ljeta čovjek na Braču na skijama. Trubio sam mu, ali nije me ni čuo, nije uopće reagirao. I vozači iza mene su mu trubili. Ne znam što je bilo, brzo sam ga zaobišao', prepričava nam čitatelj ovaj neobičan događaj u srijedu poslijepodne na Braču.

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