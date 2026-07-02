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24SATA U TORONTU

VIDEO Prijete Portugalci, ali i vjetar! Olujni udari potrgali reklamu na montažnoj tribini

TORONTO - Jaki naleti vjetra poremetili su planove u Torontu. Ondje je naglo zapuhao snažan vjetar pa su fotoreportere povukli s treninga portugalske reprezentacije. Snažno je puhalo i na stadionu dok je Zlatko Dalić ondje održavao konferenciju za medije. Vjetar je razbacao kante i potrgao reklame, a jedna je stradala i na montažnoj tribini stadiona BMO Field, na kojem Hrvatska i Portugal u petak igraju utakmicu šesnaestine finala. Olujni naleti vjetra očekuju se i tada.

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Snažan vjetar u Torontu VIDEO
Na montažnoj tribini stadiona snažan vjetar koji je pogodio Toronto uspio je skinuti reklamu. | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NEOBIČNA VOŽNJA

VIDEO ŠTO JE OVO? 'Po cesti vozi skije na Braču, nevjerojatno! Trubio sam mu, nije me ni čuo'

'U sred ljeta čovjek na Braču na skijama. Trubio sam mu, ali nije me ni čuo, nije uopće reagirao. I vozači iza mene su mu trubili. Ne znam što je bilo, brzo sam ga zaobišao', prepričava nam čitatelj ovaj neobičan događaj u srijedu poslijepodne na Braču.

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Skijama po Braču VIDEO
Skijama po Braču | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Državni vrh 'ključa', Plenković skresao Milanoviću: Besmislice!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Parada prije one pariške oko koje su se posvađali predsjednik s jedne i premijer te ministar obrane s druge strane održana je na vježbi u Slunju, suđenje Mariju Banožiću, udari groma izazvali jučer više požara od kojih je najveći bio na Čiovu...

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Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
24SATA U TORONTU

24SATA U KANADI Ljudi, pazite se vrućina u Torontu! 'Vatrene' čekaju opaki uvjeti na SP-u!

TORONTO - Hrvatska reprezentacija priprema se za okršaj sa Portugalom (petak, 1 ujutro), a 'vatrene' u Torontu čekaju ekstremne vrućine. Iako je bilo naznaka da izbornik Dalić neće mijenjati sastav, možda priliku dobije Joško Gvardiol umjesto Pongračića

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Mississauga: Tomislav Gabelić VIDEO
Mississauga: Tomislav Gabelić | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SRELI SMO IH U TORONTU

VIDEO Hrvatica Marijana udala se za Portugalca! Zajedno su na SP-u: 'Sad se zovem Cardosović'

TORONTO, SAD - Reporter 24sata Tomislav Gabelić nalazi se u Torontu, a tamo je naišao na jednu lijepu ljubavnu priču. Hrvatica Marijana, rodom iz Bosiljeva, udala se za Portugalca Larryja Cardosa. Upoznali su se tijekom pandemije koronavirusa, a Larry nam je poručio da će biti sretan i ako pobjedi Hrvatska te otkrio zašto ne voli Cristiana Ronalda.

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Mississauga: Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso VIDEO
Mississauga: Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso | Video: Tomislav Gabelić/24sata
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Izbio požar iznad Senja: 'Nadlijeću i dva kanadera'

Izbio je požar kod Senja, u mjestu Krivi put u srijedu oko 16 sati. Gori trava i nisko raslinje, a gase i kanaderi, potvrdili su nam iz JVP Grada Senja. Dim se u gradu ne osjeti, a za sada se oblači pa bi u gašenju mogla pomoći i kiša, kaže nam čitatelj

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Požar kod Senja VIDEO
Požar kod Senja | Video: 24sata/pixsell

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