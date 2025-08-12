Obavijesti

DOBIO 25 MINUTA

VIDEO Prpić službeno debitirao, Porto razbio Vitoriju Guimaraes

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Prpić službeno debitirao, Porto razbio Vitoriju Guimaraes
Dominik Prpić odigrao je prvu službenu utakmicu za Porto. Ušao je u igru u 65. minuti umjesto Jana Bednareka i do kraja susreta Porto nije primio gol. Utakmica je završila 3-0 za novi Prpićev klub

Dominik Prpić (21) debitirao je za Porto u prvom kolu portugalske lige. Porto je uvjerljivo krenuo u prvenstvo, pobjedom nad Vitorijom Guimaraes 3-0, a bivši Hajdukov branič u igru 65. minuti umjesto još jednog pojačanja Porta, Jana Bednareka, kojeg je portugalski velikan doveo iz Southamptona.

ODOBRILI SU POJAČANJE Donedavni hajdukovac osvojio je Portugalce u debiju! 'Porto nije pogriješio, ima osobnost'
Donedavni hajdukovac osvojio je Portugalce u debiju! 'Porto nije pogriješio, ima osobnost'
START S KLUPE Portugalci pišu: Samo golman i Prpić od pojačanja Porta nisu odmah uskočili u početnih 11
Portugalci pišu: Samo golman i Prpić od pojačanja Porta nisu odmah uskočili u početnih 11

Brzo je Porto uzeo utakmicu pod kontrolu i već u 12. minuti poveo 1-0. Zabio je Pepe nakon lijepe i brze akcije koja je krenula skroz od obrane pa do brazilskog krila koje je ostalo samo u kaznenom prostoru i zabilo za vodstvo. U 32. minuti Porto je povećao vodstvo na 2-0. Mrežu je zatresao španjolski napadač Samu Aghehowa glavom nakon akcije iz kornera. 

U 65. minuti Prpić je zamijenio Bednareka koji je imao problema s ložom, ali nije bio zadovoljan promjenom. Hrvatski nogometaš do kraja je sačuvao mrežu netaknutom. Konačnih 3-0 je u 79. minuti drugim golom postavio Aghehowa koji je bez problema pospremio loptu koja se odbila od golmana njemu na nogu.

Golove Porta i ulazak Prpića pogledajte OVDJE.

Tako je Porto sjajno počeo novu sezonu, a drugo kolo im donosi gostovanje kod Gil Vincentea u ponedjeljak 18. kolovoza.

