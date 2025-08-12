VIDEO Prpić službeno debitirao, Porto razbio Vitoriju Guimaraes

Dominik Prpić (21) debitirao je za Porto u prvom kolu portugalske lige. Porto je uvjerljivo krenuo u prvenstvo, pobjedom nad Vitorijom Guimaraes 3-0, a bivši Hajdukov branič u igru 65. minuti umjesto još jednog pojačanja Porta, Jana Bednareka, kojeg je portugalski velikan doveo iz Southamptona.

Brzo je Porto uzeo utakmicu pod kontrolu i već u 12. minuti poveo 1-0. Zabio je Pepe nakon lijepe i brze akcije koja je krenula skroz od obrane pa do brazilskog krila koje je ostalo samo u kaznenom prostoru i zabilo za vodstvo. U 32. minuti Porto je povećao vodstvo na 2-0. Mrežu je zatresao španjolski napadač Samu Aghehowa glavom nakon akcije iz kornera.

U 65. minuti Prpić je zamijenio Bednareka koji je imao problema s ložom, ali nije bio zadovoljan promjenom. Hrvatski nogometaš do kraja je sačuvao mrežu netaknutom. Konačnih 3-0 je u 79. minuti drugim golom postavio Aghehowa koji je bez problema pospremio loptu koja se odbila od golmana njemu na nogu.

Golove Porta i ulazak Prpića pogledajte OVDJE.

Tako je Porto sjajno počeo novu sezonu, a drugo kolo im donosi gostovanje kod Gil Vincentea u ponedjeljak 18. kolovoza.