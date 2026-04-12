SAŽETAK RIJEKA - OSIJEK 0-2
VIDEO Prvak je omiljena 'žrtva' Osijeka ove sezone! Pogledajte kako je Rijeka izgubila kod kuće
RIJEKA - OSIJEK 0-2: Iznimno su važnu pobjedu ostvarili nogometaši Osijeka u borbi koju vode za ostankom u ligi, u dvoboju 29. kola HNL-a slavili su na Rujevici kod prvaka Rijeke s 2-0 (1-0). Već u petoj minuti Osijek je poveo golom Samuelea Akerea, dok je u 94. konačnih 2-0 postavio Nail Omerović.
