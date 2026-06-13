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KOMU IDE KARTON?

VIDEO Prvi put suci primijenili novo VAR pravilo na Mundijalu

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Prvi put suci primijenili novo VAR pravilo na Mundijalu
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Foto: Mario Anzuoni

Makkelie opet u centru drame: na SP-u prvi put VAR ispravio zamjenu identiteta i žuti s Reama prebacio na Almirona, ali tek nakon nastavka igre

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Danny Makkelie, nizozemski sudac koji je dijelio pravdu na utakmici Hrvatske i Italije na Euru 2024., u kojoj su "vatreni" ispali, a on dobio žestoke kritike, našao se u središtu pozornosti u Americi jer je prvi na Svjetskom prvenstvu kojem je VAR reagirao zbog zamjene identiteta. Dogodilo se to na utakmici SAD-a i Paragvaja (4-1) u Los Angelesu.

Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Prvo je Makkelie pokazao žuti karton američkom braniču Timu Reamu za start na Miguelu Almironu, no zvali su ga iz VAR sobe da promijeni odluku. Umjesto toga, Almiron je dobio žuti karton zbog očitog simuliranja. Prema protokolu za VAR koji je vrijedio dosad, glavni sudac ne bi mogao poništavati žute kartone zbog krive procjene, no to se od Mundijala mijenja, i samo zato što je u pitanju bila zamjena identiteta kod igrača koji je zaslužio opomenu.

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Foto: Matthew Childs

Video situacije pogledajte OVDJE.

No navijače i gledatelje zbunila je činjenica da je Makkelie promijenio odluku tek nakon što se utakmica nastavila, odnosno nakon što su loptu ponovno vratili u igru. To dosad nije bilo moguće.

- Svaka promjena pravila koja će značiti da će simuliranje više kažnjavati je dobra - rekao je Danny Murphy, bivši engleski reprezentativac, za BBC.

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