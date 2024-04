VIDEO Prvo je zabio Dinamu, a sad i Hajduku! Pogledajte kako je osječki biser šokirao Poljud

Impozantne je figure za jednog 18-godišnjaka, visok i jak, a na lopti izrazito moćan. Ne uspoređuju ga bez razloga s legendarnim Marijem Mandžukićem. To je Anton Matković, osječki dijamant u kojeg polažu velike nade, a od čega je satkan ovaj mladi biser, pokazao je u derbiju protiv Hajduka!

Osijek gostuje na Poljudu u okviru 30. kola HNL-a i vodi 2-1 nakon prvog dijela, a gosti su poveli preko Matkovića u 19. minuti. Bio je to krasan gol i tek djelić svega onoga što nudi ovaj veliki osječki talent. Roko Jurišić došao je do ruba šesnaesterca, pucao, ali pogodio je u Uremovića. Lopta je došla do Matkovića na lijevoj strani, ušao je u šesnaesterac pa lijepo naciljao desni kut. Debitant Borna Buljan bio je nemoćan.

Matkoviću je to drugi gol u 11 nastupa, a zanimljivo, prvi je zabio Dinamu na Maksimiru! Specijalizirao se očito za golove najvećim hrvatskim klubovima i to u njihovom dvorištu. Osijek je izgledao puno bolje u prvom poluvremenu, no Hajduk je uspio izjednačiti zahvaljujući genijalnosti Josipa Brekala.

Prohujao je po desnoj strani i slomio Mkrtčjana, ušao u peterac pa servirao loptu Trajkovskom koji je pospremio loptu u praznu mrežu za 1-1. Ovaj često kritizirani Makedonac tako je zabio tek drugi gol u dresu bijelih.

I kada se činilo da su Splićani uhvatili zraka i uspostavili kontrolu, velika greška u obrani dovela je do novog osječkog gola. Mierez je u 42. minuti povisio na 2-1.

