VIDEO Rakitićeva lopta s očima, Sevilla slavila nakon tri mjeseca

Sevilla je gotovo tri mjeseca bila bez pobjede u španjolskom nogometnom prvenstvu, a niz od šest utakmica bez slavlja andaluzijska je momčad prekinula nedjeljnom pobjedom 2-1 (1-0) protiv Getafea.

Vodeći gol Sevilla je zabila u 36. minuti. Strijelac glavom bio je Argentinac Marcos Acuna, a iz slobodnog udarca je ubacio Ivan Rakitić. Pobjedu Andalužana potvrdio je Rafa Mir u 80. minuti, kad je glavom poslao loptu u mrežu nakon ubačaja Olivera Torresa.

Nadu Getafeu da se može spasiti poraza donio je Borja Mayoral u 87. minuti. I on je glavom poslao loptu u mrežu, a ubacio je Portu. No, Sevilla je do kraja uspjela zadržati minimalnu prednost.

Ivan Rakitić je igrao do 74. minute.

Rakitićevu asistenciju možete pogledati OVDJE.

Sevilla je trećom pobjedom u sezoni izašla iz zone ispadanja i popela se na 17. mjesto sa 15 bodova. Getafe je sa 17 bodova na 13. poziciji.

Nogometaši Betisa prekinuli su niz od tri utakmice bez pobjede u španjolskoj LaLigi svladavši u nedjelju Rayo Vallecano sa 2-1 na gostovanju u Madridu.

Betis je do vodstva stigao u 7. minuti, kad se lopta odbila od domaćeg braniča Balliua i završila u mreži. Camello je u 20. minuti postigao izjednačujući pogodak za Rayo Vallecano, ali je u 40. minuti Luiz Henrique ponovno goste iz Seville doveo u vodstvo.

Domaćoj momčadi je na intervenciju VAR-a poništen pogodak u 63. minuti, koji je postigao Palazon, a razlog je bilo zaleđe u kojem se našao jedan od Palazonovih suigrača koji je sudjelovao u akciji koja je prethodila pogotku. Tako je Rayo Vallecano prekinuo niz od sedam utakmica bez prvenstvenog poraza.

Betis je sa 28 bodova privremeno zasjeo na četvrto mjesto, dok je Rayo Vallecano sa 23 boda ostao na osmoj poziciji.

U prvoj utakmici nedjeljnog programa Real Socidead je slavio sa 2-0 (0-0) na gostovanju kod Almerije i učvrstio se na trećem mjestu. Gosti su do pobjede stigli na početku drugog poluvremena kad su Silva (47) i Sorloth (52) pogađali mrežu domaće momčadi.

Najčitaniji članci