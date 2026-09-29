VIDEO Raspad u 71 sekundu. Evo kako je Yamal zabio Hrvatskoj

Samo 71 sekundu izdržala je Hrvatska na gostovanju kod Španjolske u drugom kolu Lige nacija u Sevilli. Zabio je Lamine Yamal, drugi put u tri dana zabio je u drugoj minuti, baš kao i Engleskoj na Wembleyu u subotu u pobjedi 3-2.

Nakon duplog pasa Alexa Baene i Marca Cucurelle sam je na desnom krilu ostao as Barcelone, opalio je ljevicom u suprotni kut i pogodio malu mrežicu gola Dominika Livakovića. To mu je deveti gol za nacionalnu selekciju u 36. nastupu.

Video Yamalova gola Hrvatskoj pogledajte OVDJE.

Svega dvije minute poslije gotovo ista akcija i udarac ovaj put Baene s ruba šesnaesterca, ali je srećom taj pokušaj iščupao Livaković.

Sjajnu Livakovićevu obranu pogledajte OVDJE.