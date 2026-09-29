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VIDEO Raspad u 71 sekundu. Evo kako je Yamal zabio Hrvatskoj

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Raspad u 71 sekundu. Evo kako je Yamal zabio Hrvatskoj
Foto: SportKlub/screenshot
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Španjolska je šokirala Hrvatsku već u 71. sekundi! Yamal opet zabio munjevito, a Livaković jedva spasio još teži debakl

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Samo 71 sekundu izdržala je Hrvatska na gostovanju kod Španjolske u drugom kolu Lige nacija u Sevilli. Zabio je Lamine Yamal, drugi put u tri dana zabio je u drugoj minuti, baš kao i Engleskoj na Wembleyu u subotu u pobjedi 3-2.

Nakon duplog pasa Alexa Baene i Marca Cucurelle sam je na desnom krilu ostao as Barcelone, opalio je ljevicom u suprotni kut i pogodio malu mrežicu gola Dominika Livakovića. To mu je deveti gol za nacionalnu selekciju u 36. nastupu.

Video Yamalova gola Hrvatskoj pogledajte OVDJE.

Svega dvije minute poslije gotovo ista akcija i udarac ovaj put Baene s ruba šesnaesterca, ali je srećom taj pokušaj iščupao Livaković.

Sjajnu Livakovićevu obranu pogledajte OVDJE.

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LIVE Španjolska - Hrvatska 1-0: 'Vatreni' teško dišu u Sevilli, Yamal i 'furija' baš dominiraju
PRIJENOS LIGE NACIJA

LIVE Španjolska - Hrvatska 1-0: 'Vatreni' teško dišu u Sevilli, Yamal i 'furija' baš dominiraju

Svjetskim prvacima je trebala 71 sekunda da otvori mrežu 'vatrenih', Olmo je krasno propustio loptu za Yamala, koji je krasno naciljao daljnji kut pored nemoćnog Livakovića

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