Španjolska je šokirala Hrvatsku već u 71. sekundi! Yamal opet zabio munjevito, a Livaković jedva spasio još teži debakl
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VIDEO Raspad u 71 sekundu. Evo kako je Yamal zabio Hrvatskoj
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Samo 71 sekundu izdržala je Hrvatska na gostovanju kod Španjolske u drugom kolu Lige nacija u Sevilli. Zabio je Lamine Yamal, drugi put u tri dana zabio je u drugoj minuti, baš kao i Engleskoj na Wembleyu u subotu u pobjedi 3-2.
Nakon duplog pasa Alexa Baene i Marca Cucurelle sam je na desnom krilu ostao as Barcelone, opalio je ljevicom u suprotni kut i pogodio malu mrežicu gola Dominika Livakovića. To mu je deveti gol za nacionalnu selekciju u 36. nastupu.
Video Yamalova gola Hrvatskoj pogledajte OVDJE.
Svega dvije minute poslije gotovo ista akcija i udarac ovaj put Baene s ruba šesnaesterca, ali je srećom taj pokušaj iščupao Livaković.
Sjajnu Livakovićevu obranu pogledajte OVDJE.
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