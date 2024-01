VIDEO Ratni prizori na Olimpicu! Sukob huligana Lazija i Rome

Više od 1000 talijanskih policajaca angažirano je kako bi rimski derbi poznat po nazivu "Derby della Capitale" prošao u najboljem redu, ali i ovog puta su susret između Lazija i Rome obilježili huliganski neredi. I izvan i na stadionu...

Uzavrela atmosfera u talijanskoj prijestolnici osjećala se tijekom cijelog dana, kao što to i obično biva na dan derbija, a prve dimne bombe i baklje pale su neposredno prije ulaska navijača na stadion. Gdje se divljanje i nastavilo...

Foto: ALBERTO LINGRIA

Foto: ALBERTO LINGRIA

Baklje, rakete... Jedni po drugima. Prizori s Olimpica uoči početka utakmice izgledaju kao rat, a zanimljivo, talijanska Gazzetta u svom tekstualnom prijenosu nije niti spomenula nerede, već samo pohvalila sjajnu koreografiju!?

Zbog svega je policija bila prisiljena na intervenciju, a smirivanju strasti pridonio je i "Special One", Jose Mourinho. Trener Rome otišao je do navijača Rome i zatražio da se smire, a potom i do čelnika Lazija da oni isto zatraže od svojih navijača. Nakon nekoliko minuta situacija se primirila, pa je utakmica započela po predviđenom rasporedu, od 18 sati.

Foto: ALBERTO LINGRIA

Foto: ALBERTO LINGRIA

Utakmica je, inače, završila 1-0 pobjedom Lazija koji u polufinalu čeka boljeg iz ogleda Juventus - Frosinone.