VIDEO Reakcija Furyja na poraz Joshue postala viralna: 'Upravo sam izgubio 150 milijuna funti'

Dobar dio od 96.000 navijača na Wembleyu bio je u šoku kad je Daniel Dubois nokautirao Anthonyja Joshuu u petoj rundi teškaškog obračuna za IBF-ovu titulu. Čovjek koji čeka revanš protiv Oleksandra Usika za druge pojaseve pogotovo. Tyson Fury je, barem tako tvrdi, uložio velik novac na pobjedu Joshue pa je pred kamerama bjesnio nakon meča.

- Slušaj, to me koštalo 150 milijuna funti, glupa p.... - vikao je vulgarno samoprozvani "kralj Cigana" čovjeku do sebe.

- Svejedno ćeš se boriti s njim - netko mu je dobacio.

Fury se potom obratio Turkiju Alalshikhu, saudijskom moćniku koji je zadnjih godina uzeo u ruke organizaciju najvećih sportskih priredbi.

- Turki, bolje da mi platiš odmah - povikao je Fury.

MMA borac Conor McGregor dobro se zabavljao i prasnuo je u smijeh na tu izjavu.

