Pobjednički pogodak postigao je Kylian Mbappe u 51. minuti iz dvojbenog kaznenog udarca. Igrač Osasune Juan Cruz je uklizao u svom kaznenom prostoru, Mbappe je stao na njegov gležanj i pao, a sudac Cordero pokazao je na bijelu točku.
LA LIGA
VIDEO Real iz dvojbenog penala pobijedio Budimirovu Osasunu
Čitanje članka: < 1 min
Nogometaši Real Madrida pobijedili su pred svojim navijačima Osasunu s 1-0 u posljednjoj utakmici prvog kola nove sezone španjolske La Lige.
Pobjednički pogodak postigao je Kylian Mbappe u 51. minuti iz dvojbenog kaznenog udarca. Igrač Osasune Juan Cruz je uklizao u svom kaznenom prostoru, Mbappe je stao na njegov gležanj i pao, a sudac Cordero pokazao je na bijelu točku.
Video pogledajte OVDJE
Osasuna je u završnici utakmice ostala s igračem manje, jer je Abel Bretones zaradio crveni karton zbog udarca laktom.
Hrvatski reprezentativac Ante Budimir odigrao je cijelu utakmicu za Osasunu i u 40. minuti je došao u priliku, ali je sa 15-ak metara loše pucao.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku