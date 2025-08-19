VIDEO Real iz dvojbenog penala pobijedio Budimirovu Osasunu

Nogometaši Real Madrida pobijedili su pred svojim navijačima Osasunu s 1-0 u posljednjoj utakmici prvog kola nove sezone španjolske La Lige.

Pobjednički pogodak postigao je Kylian Mbappe u 51. minuti iz dvojbenog kaznenog udarca. Igrač Osasune Juan Cruz je uklizao u svom kaznenom prostoru, Mbappe je stao na njegov gležanj i pao, a sudac Cordero pokazao je na bijelu točku.

Osasuna je u završnici utakmice ostala s igračem manje, jer je Abel Bretones zaradio crveni karton zbog udarca laktom.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir odigrao je cijelu utakmicu za Osasunu i u 40. minuti je došao u priliku, ali je sa 15-ak metara loše pucao.