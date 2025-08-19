Obavijesti

Sport

Komentari 4
LA LIGA

VIDEO Real iz dvojbenog penala pobijedio Budimirovu Osasunu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Real iz dvojbenog penala pobijedio Budimirovu Osasunu
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Pobjednički pogodak postigao je Kylian Mbappe u 51. minuti iz dvojbenog kaznenog udarca. Igrač Osasune Juan Cruz je uklizao u svom kaznenom prostoru, Mbappe je stao na njegov gležanj i pao, a sudac Cordero pokazao je na bijelu točku.

Nogometaši Real Madrida pobijedili su pred svojim navijačima Osasunu s 1-0 u posljednjoj utakmici prvog kola nove sezone španjolske La Lige.

Pobjednički pogodak postigao je Kylian Mbappe u 51. minuti iz dvojbenog kaznenog udarca. Igrač Osasune Juan Cruz je uklizao u svom kaznenom prostoru, Mbappe je stao na njegov gležanj i pao, a sudac Cordero pokazao je na bijelu točku.

Video pogledajte OVDJE 

Osasuna je u završnici utakmice ostala s igračem manje, jer je Abel Bretones zaradio crveni karton zbog udarca laktom.

LaLiga - Real Madrid v Osasuna
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir odigrao je cijelu utakmicu za Osasunu i u 40. minuti je došao u priliku, ali je sa 15-ak metara loše pucao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO HNL transferi: Pukštas odbio basnoslovnu ponudu?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Pukštas odbio basnoslovnu ponudu?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stoper Arsenala postaje konkurencija Dominiku Prpiću u Portu?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stoper Arsenala postaje konkurencija Dominiku Prpiću u Portu?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć
FOTO: NAZVAO JE RAQUEL

Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć

Nogometaš Hajduka na Šolti je izgradio obiteljsku vilu u kojoj je dosad ljetovao samo jednom. Ima tri spavaće sobe s kupaonicama, privatni bazen, teretanu s obilježjima iz Raketine karijere. Tik je do mora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025