VIDEO Pogledajte šokantan gol Bayerna i zlatnu zamjenu Reala. Luka Modrić pokrenuo preokret!

Nizao je Real Madrid šanse jednu za drugom u nastavku utakmice, činilo se kako je samo pitanje vremena kad će jedna lopta ući iza leđa Manuela Neuera, ali legendarni golman Bayerna bacao se kao da mu je 18, a ne 38 godina i spasio Bavarce. A onda je jedan zalutali metak na drugoj strani bacio krcati Santiago Bernabéu u šok. No bila je to samo najava spektakla u drugom poluvremenu i još jednog preokreta "kraljevskog kluba" o kojem će se pisati knjige. Kao da je mačka ne s devet, nego 99 života.

Alphonso Davies, koji je dobio šansu tek nakon ozljede Sergea Gnabryja, zabio je krasan gol u 68. minuti. Jamal Musiala pokrenuo je polukontru, Harry Kane otvorio lijevu stranu za Kanađanina Daviesa koji se lako riješio navale Antonija Rüdigera i slabijom, desnom nogom zabio krasan gol u suprotnu malu mrežicu s 13-14 metara iskosa.

Bayernov gol pogledajte OVDJE.

Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Bayern Munich | Foto: Susana Vera

Odmah je reagirao Carlo Ancelotti i u igru uveo Luku Modrića, a on je nakon minutu-dvije pokrenuo akciju za gol Federica Valverdea koji je poljski sudac Szymon Marciniak poništio nakon gledanja snimke. Nacho je bio krivac, s dvije ruke odgurnuo je Joshuu Kimmicha u lice i od izjednačenja nije bilo ništa.

Poništeni gol Reala pogledajte OVDJE.

Pa ipak, nije to bilo sve od Madriđana do kraja. Ancelotti u 81. minuti radi potez utakmice i uvodi Joselua umjesto Valverdea, a ovaj mu je to vartio s dva gola! Prvo u 88. minuti, nakon akcije koja je krenula od Modrića, a u kojoj je teško pogriješio Neuer kad mu je ispala lopta, a onda i na asistenciju Rüdigera koju je pregledavao VAR i utvrdio kako zaleđa ipak nije bilo. Ni nakon 16 minuta nadoknade Bayern nije mogao do izjednačenja, a onda je krenula velika fešta. Luka Modrić lovit će 1. lipnja s Realom čak šesti naslov europskog prvaka.

Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Bayern Munich | Foto: Susana Vera

Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Bayern Munich | Foto: Juan Medina

Izjednačujući gol Reala pogledajte OVDJE, a vodeći OVDJE.