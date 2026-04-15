VIDEO Real Madrid triput poveo protiv Bayerna! O dvije situacije vodit će se sudačke polemike

Bayern Munchen je dočekao Real Madrid u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a nakon prvih 45 minuta Madriđani su u prednosti 3-2. Već u prvoj minuti zabio je Arda Guler za 0-1.

Grubo je pogriješio Manuel Neuer i dodao loptu ravno u noge Turčinu koji pogađa za vodstvo "kraljeva". Već nakon pet minuta pogodio je Pavlović za 1-1 nakon ubačaja Kimmicha.

U 28. minuti - sporna situacija. Brahim Diaz je pao nakon duela sa suparnikom, sudac je dosudio prekršaj, iako nije bilo jasno je li došlo do kontakta ili ne. Arda Guler je pogodio iz slobodnog udarca za 1-2. Situaciju pogledajte OVDJE

Nije dugo trajalo, nakon devet minuta zabio je Harry Kane za 2-2 i to nakon što se neometan okrenuo i pogodio suprotan kut za 2-2. Peti gol na utakmici zabio je Kylian Mbappe i to u 42. minuti na asistenciju Viniciusa Juniora. Ranije u akciji na travnjaku je ostao ležati Josip Stanišić. Izgubio je loptu na 30-ak metara od gola, a čini se da ga je Rudiger "opalio" po nogama nakon što je lopta već otišla prema golu Bayerna. Sve golove pogledajte OVDJE