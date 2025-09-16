VIDEO Rekao je da se neće šišati dok United ne dobije pet u nizu. Pogledajte kako sada izgleda...

Gotovo godinu dana Frank Ilett (29) nije se ošišao. Njegova kosa, nekoć uredno podšišana, sada je prerasla u bujnu afro frizuru koja prkosi gravitaciji i španjolskim vrućinama. Razlog? Bizaran, ali moćan zavjet: neće se ošišati dok njegov voljeni Manchester United ne ostvari pet pobjeda u nizu.

Ono što je 5. listopada 2024. započelo kao simpatična šala na društvenim mrežama, pretvorilo se u maraton frustracije i strpljenja. Ilett, autor popularnog kanala "The United Strand", postao je neslužbena maskota i hodajući barometar stanja na Old Traffordu. Dok njegova kosa raste, klub tone sve dublje u krizu, a njegov izazov postao je simbol patnje navijača diljem svijeta.

Od šale do globalnog fenomena

- Mislio sam da će trajati nekoliko mjeseci, najviše - priznao je Ilett u razgovoru za britanske medije.

Inspiriran sličnim izazovom jednog navijača NFL-a, 29-godišnjak koji živi u Španjolskoj odlučio je unijeti malo humora u turobnu svakodnevicu navijača Uniteda. Nije ni slutio da će njegov pothvat postati viralan.

Njegov Instagram kanal, "The United Strand", eksplodirao je u popularnosti, prikupivši preko 335.000 pratitelja. Svakodnevno objavljuje napredak izazova, a njegovo lice i, naravno, kosa postali su prepoznatljivi. Odaziv je bio nevjerojatan, od poruka podrške navijača Uniteda do zadirkivanja od strane rivala koji mu poručuju: "Nikad se nećeš ošišati". Ipak, Ilett je svom izazovu dao i plemenitu notu. Osim što prikuplja sredstva za "Mind UK", organizaciju za mentalno zdravlje, planira kosu donirati.

- Plan je donirati kosu udruzi The Little Princess Trust koja izrađuje perike za djecu oboljelu od raka. Vjerovali ili ne, još nije dovoljno dugačka za donaciju - objašnjava Frank, čija je kosa trenutno dugačka oko 18 centimetara, dok je za donaciju potrebno najmanje 25.

S obzirom na poraz od gradskog rivala Cityja u posljednjem kolu (3-0), čak i da United nekim čudom pobijedi idućih pet, to neće biti prije 25. listopada. Otkad je krenuo njegov izazov, "vragovi" su najviše nanizali samo dvije pobjede, u tri navrata.

Ogledalo Amorimove ere

Dok Frankova kosa raste, Manchester United proživljava jednu od najtežih sezona u novijoj povijesti. Pod vodstvom trenera Rubena Amorima, klub je zabilježio najlošiji start u Premier ligi u posljednje 33 godine, osvojivši samo četiri boda iz prve četiri utakmice. Kap koja je prelila čašu bio je šokantan poraz i ispadanje iz liga kupa od četvrtoligaša Grimsby Towna na penale.

Amorim, koji je na klupu sjeo u studenom 2024., ustraje na taktičkoj formaciji 3-4-2-1, unatoč tome što igrači navodno gube povjerenje u sustav.

- Radije bih dobio otkaz nego promijenio svoju filozofiju - izjavio je Portugalac, dodatno produbivši jaz između sebe i dijela svlačionice.

Kritike stižu sa svih strana. Legenda kluba Wayne Rooney izjavio je kako je teško vidjeti napredak i da se čini kako je momčad pod Amorimom nazadovala. Unatoč potrošenih više od 230 milijuna eura na pojačanja poput Matheusa Cunhe i Bryana Mbeuma, rezultati izostaju, a igra djeluje neuvjerljivo.

Što kaže "The United Strand"?

Sam Ilett, kao kroničar navijačkog raspoloženja, dijeli frustracije ostatka baze. Iako je na početku sezone bio optimističan zbog novih pojačanja, poraz od Grimsbyja ga je slomio. Kritičan je prema Amorimovoj taktičkoj tvrdoglavosti.

- Sviđa mi se Amorim, ali moja jedina zamjerka je ta opsesija jednim sustavom. Ne mislim da je pristup 'jedna veličina za sve' moguć u nogometu. Volio bih vidjeti drugačije ideje - rekao je Ilett.

Njegova realna prognoza za sezonu je borba za šesto mjesto i plasman u Europsku ligu, što smatra "odskočnom daskom" za budućnost. Sve ispod toga bio bi novi neuspjeh.

Dok se čeka prekretnica, Frank Ilett ostaje predan svom cilju. Njegova kosa postala je više od izazova; ona je simbol nade, strpljenja i nevjerojatne odanosti u vremenima kada je biti navijač Manchester Uniteda teže no ikad. Analitički modeli daju mu tek oko 22 posto šanse da će se ošišati ove sezone, no on ne odustaje.

- Došao sam ovako daleko. Moram izdržati do kraja, koliko god to trajalo.

A do tada, kosa će i dalje rasti.