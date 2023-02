VIDEO Remek djelo mladog Nijemca: Kako je smiješnim učinio igrača od 120 milijuna €

Chelsea je žestoko pritisnuo, igrač Borussije uspio je krajnjim naporom izbiti loptu, a to je na kraju ispalo ključno dodavanje utakmice. Adeyemi je loptu primio na centru i upalio turbo pogon. Ispred njega bio je samo Enzo Fernandez, vagao ga je i vagao mladi Nijemac pa u sekundi cimnuo, poslao nazad u Lisabon i zaobišao, izašao je sam pred Kepu pa je i njega prošao i poslao loptu u praznu mrežu za 1-0. Od sreće je tri metra u zrak skočio Edin Terzić, trener Borussije hrvatskog porijekla.

Bilo je to remek djelo čudesnog njemačkog napadača Karima Adeyemija kojim je donio pobjedu Borussiji Dortmund u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Chelseaja (1-0). Kao ratkapa otpao je Enzo Fernandez, igrač od 120 milijuna eura i najbolji mladi igrač SP-a u Katru. Pa sami procijenite je li zaista i vrijedi toliko.

Gol pogledajte OVDJE

Borussia je dominirala u posjedu, no Chelsea je bio taj koji je sipao šanse kao na traci. Ipak, golman Borussije Kobel odlučio je večeras spustiti rolete. Skinuo je nebrojene udarce, Can je jednom izbio loptu s gol-linije, a posljednju priliku na utakmici imao je spomenuti Fernandez. Gađao je desne rašlje, loptu je već vidio u golu, a onda je za njom doletio i sveprisutni Kobel.

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Bila je to ponajbolja utakmica Chelseaja ove sezone, no klub je i dalje u velikoj krizi i pitanje je do kada će američki vlasnici trpjeti Grahama Pottera. Klub je u posljednjih šest mjeseci potrošio 600 milijuna eura na transfere, nakrcali su se precijenjenim zvijezdama, a to se baš i nije ispostavilo dobitnom formulom za put prema vrhu. U posljednjih 13 utakmica Chelsea je tek dvaput slavio. Borussia vrijedan kapital nosi na uzvrat u London koji se igra 7. ožujka, no čeka ih pakleno težak posao. Ovaj put su ih izvukli Kobel i Adeyemi...

