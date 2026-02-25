VIDEO Rijeka bez Sancheza na povijesnoj utakmici: 'U stalnom smo kontaktu, pogurat će nas'

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 18.45 na Rujevici dočekuju ciparsku Omoniju u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige. Nakon vrijedne pobjede na Cipru, Riječani imaju gol prednosti, ali i veliki izostanak. Trener Victor Sanchez neće voditi momčad zbog zdravstvenih problema. Umjesto njega, na klupi će biti pomoćni trener Ramiro Muñoz. On je prvo poslao poruku glavnom treneru:

- Prije svega, želio bih Victoru poželjeti brz oporavak. U stalnom smo kontaktu i siguran sam da će nas gurati sa strane kako bismo zajedno došli do pobjede.

Istaknuo je kako je utakmica pripremljena još u utorak te da stručni stožer samo nastavlja zacrtanim putem.

- Očekujemo gladnu momčad koja će pokušati nametnuti intenzivan nogomet. Bit će to europska večer u kojoj su svi igrači spremni pokazati svoje najbolje lice.

Rijeka će biti bez suspendiranih Tornikea Morčiladzea i Merveila Ndockyta, dok su svi ostali igrači s europske liste spremni. Muñoz je naglasio da je Omonija već pokazala svoju kvalitetu:

- Riječ je o vrhunskoj momčadi s kvalitetnim pojedincima. Zato i jesu u vrhu ciparskog prvenstva. Osjetili smo koliko su opasni, posebno u napadačkoj liniji.

Očekuje agresivnog protivnika koji će tražiti rani gol, ali i naglašava da Rijeka neće igrati na čuvanje rezultata:

- Mi smo ofenzivno orijentirana momčad. Iako kažete da nam možda ne treba gol, ja vjerujem da nam treba. Želimo potvrditi pobjedu sa što više golova.

Unatoč gustom rasporedu i čak 39. utakmici ove sezone, Muñoz tvrdi da je momčad fizički spremna:

- U jako smo dobrom trenutku. Kad igrate svaka tri-četiri dana, manje je vremena za oporavak, ali naši igrači i kondicijski treneri rade sjajan posao. A pun stadion i europska noć daju dodatni impuls.

Posebna motivacija bit će i želja da pobjedu posvete Victoru Sanchezu.

Rijeka: Trener HNK Rijeka hospitaliziran, konferenciju vodio Ramiro Munoz | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Oreč: Jedva čekamo istrčati

Desni branič Ante Oreč također je najavio utakmicu, uz poruku podrške treneru:

- Prije svega našem treneru brz oporavak. Pred nama je velika, europska utakmica, dočekujemo uzvrat s dobrim rezultatom. Svjesni smo značaja utakmice, za klub, ali i za hrvatski nogomet. Jedva čekamo istrčati na teren.

Omoniju je opisao kao vrlo zahtjevnog protivnika:

- Radi se o jako dobroj momčadi s puno kvalitetnih individualaca. Čeka nas čvrsta utakmica, ali osjetili smo ih u prvoj utakmici. Igramo na svom stadionu i uz podršku navijača sigurno će nam biti lakše prezentirati dobar nogomet.

Oreč je naglasio da nedavni poraz u prvenstvu nije ostavio traga:

- Nije lijepo izgubiti, ali taj poraz nije jako utjecao na naše samopouzdanje. Ovo je drugačije natjecanje, Europa. Samopouzdanje je na vrhuncu, pogotovo sa spoznajom da možemo napraviti nešto veliko za klub.

Rijeka je ove sezone već odigrala gotovo 40 utakmica, no Oreč tvrdi da umor nije tema:

- Energija neće biti problem. Glava je jača, motivirani smo i to će nas gurati.

- Naravno, očekujemo pun stadion. Navijači su nam uvijek podrška, bit će i u četvrtak. Želimo proći dalje uz naše navijače, da zajedno slavimo. Prošle sezone, kada se lomilo prvenstvo, pokazali smo da smo mirni i staloženi. Imamo svoj put.