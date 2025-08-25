VIDEO Rijeka je počela idilično pa doživjela novi šok. Evo kako je Varaždin preokrenuo prvaka

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Dinamo je strašno moćan i nezaustavljiv. Beljo, Villar i Kulenović sredili Istru, evo kako DINAMO - ISTRA 3-0 Start sezone iz snova. Iznad svih očekivanja jer ne samo da je Dinamo pobijedio prve četiri utakmice HNL-a već je to učinio uz gol razliku 10-0! Dion Drena Beljo opravdao je svaki uložen eurocent i već je na četiri gola dok je protiv Puležana prvijenac postigao i Gonzalo Villar. Fantastičan gol dao je Španjolac. Isporučio je i Sandro Kulenović, nakon što je ušao u drugom dijelu. Na njega se Kovačević uvijek može osloniti, pogledajte sažetak s Maksimira

Kopiranje linka