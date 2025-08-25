SAŽETAK: RIJEKA - VARAŽDIN 1-2
VIDEO Rijeka je počela idilično pa doživjela novi šok. Evo kako je Varaždin preokrenuo prvaka
RUJEVICA - Sve je počelo fantastično za aktualnog prvaka Rijeku. Toni Fruk zabio je gol za vodstvo u petoj minuti, ali gosti iz Varaždina imali su drugačije planove. Ivan Mamut izjednačio je u 25. minuti iz penala, a Aleksa Latković završio je posao u 70. minuti i time Riječanima nanio drugi poraz u samo četiri kola nove HNL sezone. Više pogledajte u sažetku.
