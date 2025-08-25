Obavijesti

SAŽETAK: RIJEKA - VARAŽDIN 1-2

VIDEO Rijeka je počela idilično pa doživjela novi šok. Evo kako je Varaždin preokrenuo prvaka

RUJEVICA - Sve je počelo fantastično za aktualnog prvaka Rijeku. Toni Fruk zabio je gol za vodstvo u petoj minuti, ali gosti iz Varaždina imali su drugačije planove. Ivan Mamut izjednačio je u 25. minuti iz penala, a Aleksa Latković završio je posao u 70. minuti i time Riječanima nanio drugi poraz u samo četiri kola nove HNL sezone. Više pogledajte u sažetku.

Pokretanje videa...

Rijeka - Varaždin 1-2 01:16
Rijeka - Varaždin 1-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

OPREZA NIKAD DOSTA

VIDEO Torcida je igrače Hajduka zadnji put gađala bakljama. Evo kako su oni reagirali u Osijeku

OSIJEK - HAJDUK 0-2 Marko Livaja i Michele Šego vodili su Splićane do četvrte pobjede u 4. kolu HNL-a. Hajduk je poravnat s Dinamom na vrhu i dva rivala jedini su stopostotni za sada. Hajdukovce je u Osijeku bodrila Torcida, koja ih je u prošlom kolu protiv Slavena (3-0) zasula bakljama. Ovoga puta igrači Hajduka nisu išli pod tribinu već su ostali na centru

Pokretanje videa...

Slavlje Hajduka u Osijeku 00:36
Slavlje Hajduka u Osijeku | Video: Davor Kovačević/24sata
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Hajduk odnosi tri boda s Opus Arene. Pogledajte kako su Livaja i Šego 'presudili' Osijeku

OSIJEK - HAJDUK 0-2 Hajduk je nastavio svoj sjajan niz pobjeda u HNL-u te je golovima Livaje i Šege pobijedio Osijek. U 11. minuti Livaja se odlično snašao i u padu zabio na asistenciju Bambe. Domaći su na početku drugog dijela pritisnuli, ali nisu zabili te je to kaznio Šego u 66. minuti. Glavom je pospremio ubačaj Livaje i potvrdio pobjedu Splićana. Hajduk se izjednačio s Dinamom na vrhu tablice

Pokretanje videa...

Sažetak Osijek - Hajduk 01:06
Sažetak Osijek - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SLAVLJE NA MAKSIMIRU

VIDEO Delirij na sjevernoj tribini nakon još jedne pobjede plavih. Evo kako slave igrači i Boysi!

DINAMO - ISTRA 3-0 'Modri' su uvjerljivo pobijedili Istru s 3-0 u četvrtom kolu HNL-a. Beljo je načeo Istru u 5. minuti, a pridružili su mu se Gonzalo Villar prekrasnim golom za 2-0 te Kulenović koji je u 90. minuti stavio točku na i još jedne pobjede plave momčadi. Nakon utakmice igrači su tradicionalno otišli pred Bad Blue Boyse i s njima glasno proslavili tri boda i nastavak nepobjedivog niza

Pokretanje videa...

Slavlje Dinama 00:57
Slavlje Dinama | Video: Hrvoje Tironi/24sata
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Dinamo je strašno moćan i nezaustavljiv. Beljo, Villar i Kulenović sredili Istru, evo kako

DINAMO - ISTRA 3-0 Start sezone iz snova. Iznad svih očekivanja jer ne samo da je Dinamo pobijedio prve četiri utakmice HNL-a već je to učinio uz gol razliku 10-0! Dion Drena Beljo opravdao je svaki uložen eurocent i već je na četiri gola dok je protiv Puležana prvijenac postigao i Gonzalo Villar. Fantastičan gol dao je Španjolac. Isporučio je i Sandro Kulenović, nakon što je ušao u drugom dijelu. Na njega se Kovačević uvijek može osloniti, pogledajte sažetak s Maksimira

Pokretanje videa...

Sažetak Dinamo -Istra 1961 01:15
Sažetak Dinamo -Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

OSTALO

