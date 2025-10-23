Obavijesti

Sport

Komentari 4
NAKON VAR INTERVENCIJE

VIDEO Je li ovo bilo zaleđe? Pogledajte zbog čega su Rijeci poništili gol protiv Sparte Prag

Piše Josip Tolić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Je li ovo bilo zaleđe? Pogledajte zbog čega su Rijeci poništili gol protiv Sparte Prag
5
Foto: SportKlub/screenshot

Ipak, ostaje upitno jesu li suci u VAR sobi dobro procijenili situaciju. Njihova procjena oko pozicije posljednjeg igrača Sparte ostavlja određenu sumnju

Rijeka je dočekala Spartu iz Praga na Rujevici u drugom kolu Konferencijske lige, a utakmica je nakon 13 minuta igre prekinuta zbog lošeg vremena. Zabio je domaćin preko Tonija Fruka u 11. minuti, ali gol je poništen nakon VAR intervencije. 

Foto: SportKlub/screenshot

Razlog je minimalno zaleđe u kojem se Fruk našao kod primanja lopte. Koliko je teren nemoguć za igru pokazala je i ta situacija u kojoj su Riječani zabili. Lopta jedva odskače od količine vode, a golmanu Sparte prošla je praktički ispod ruke kod udarca kojeg je mogao obraniti. 

Ipak, ostaje upitno jesu li suci u VAR sobi dobro procijenili situaciju. Njihova procjena oko pozicije posljednjeg igrača Sparte ostavlja određenu sumnju. 

Poništen gol pogledajte OVDJE

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše
Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podsjetimo, hrvatski prvak je u prvom kolu izgubio od armenskog Noaha 1-0 u gostima, dok je Sparta Prag pobijedila Shamrock Rovers 4-1. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'
BILA JE PROFESIONALNA

FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'

Kate Scott doživjela modni krah uživo na CBS-u! Haljina pukla usred prijenosa, ali ona ostala hladna kao špricer. Kolege se valjali od smijeha, a internet poludio
VIDEO Rijeka - Sparta 0-0: Sudac izašao na travnjak, čeka se objava nastavlja li se susret
PREKINUTA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Sparta 0-0: Sudac izašao na travnjak, čeka se objava nastavlja li se susret

Utakmica je i službeno prekinuta u 13. minuti nakon što je sudac Jones obavio razgovor s kapetanima i trenerima momčadi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025