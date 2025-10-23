VIDEO Je li ovo bilo zaleđe? Pogledajte zbog čega su Rijeci poništili gol protiv Sparte Prag

Rijeka je dočekala Spartu iz Praga na Rujevici u drugom kolu Konferencijske lige, a utakmica je nakon 13 minuta igre prekinuta zbog lošeg vremena. Zabio je domaćin preko Tonija Fruka u 11. minuti, ali gol je poništen nakon VAR intervencije.

Razlog je minimalno zaleđe u kojem se Fruk našao kod primanja lopte. Koliko je teren nemoguć za igru pokazala je i ta situacija u kojoj su Riječani zabili. Lopta jedva odskače od količine vode, a golmanu Sparte prošla je praktički ispod ruke kod udarca kojeg je mogao obraniti.

Ipak, ostaje upitno jesu li suci u VAR sobi dobro procijenili situaciju. Njihova procjena oko pozicije posljednjeg igrača Sparte ostavlja određenu sumnju.

Podsjetimo, hrvatski prvak je u prvom kolu izgubio od armenskog Noaha 1-0 u gostima, dok je Sparta Prag pobijedila Shamrock Rovers 4-1.