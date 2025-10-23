Ipak, ostaje upitno jesu li suci u VAR sobi dobro procijenili situaciju. Njihova procjena oko pozicije posljednjeg igrača Sparte ostavlja određenu sumnju
VIDEO Je li ovo bilo zaleđe? Pogledajte zbog čega su Rijeci poništili gol protiv Sparte Prag
Rijeka je dočekala Spartu iz Praga na Rujevici u drugom kolu Konferencijske lige, a utakmica je nakon 13 minuta igre prekinuta zbog lošeg vremena. Zabio je domaćin preko Tonija Fruka u 11. minuti, ali gol je poništen nakon VAR intervencije.
Razlog je minimalno zaleđe u kojem se Fruk našao kod primanja lopte. Koliko je teren nemoguć za igru pokazala je i ta situacija u kojoj su Riječani zabili. Lopta jedva odskače od količine vode, a golmanu Sparte prošla je praktički ispod ruke kod udarca kojeg je mogao obraniti.
Ipak, ostaje upitno jesu li suci u VAR sobi dobro procijenili situaciju. Njihova procjena oko pozicije posljednjeg igrača Sparte ostavlja određenu sumnju.
Podsjetimo, hrvatski prvak je u prvom kolu izgubio od armenskog Noaha 1-0 u gostima, dok je Sparta Prag pobijedila Shamrock Rovers 4-1.
