SAŽETAK RIJEKA - VARAŽDIN
VIDEO Rijeka opet pokazala šampionski gard! Zabila tri gola Varaždinu, dva su fantastična
RIJEKA - VARAŽDIN 3-1 Sjajna izvedba domaćina na Rujevici! Rijeka se osvetila Varaždinu za zadnja dva poraza i ovom pobjedom skočila na treće mjesto prvenstvene ljestvice. Rezultat je mogao biti i znatno veći, ali Fruk nije realizirao kazneni udarac, a promašivali su i drugi igrači Rijeke velike prilike
