VIDEO Rijeka razmontirala Istru u 10 minuta: Pašalić kao Becks, čudesan gol mladog Rukavine

Rijeka i Istra igraju susret 3. kola HNL-a. Riječani su lokalnog rivala u "derbiju della Učka" dočekali nakon šokantnog ispadanja iz Europske lige od švedskog Elfsborga i smjene trenera Željka Sopića.

Čini se kao da su sve frustracije proteklih dana odlučili iskaliti protiv Puljana jer to što su im priredili u svega deset minuta nije humano. Šalu na stranu, Riječani su zabili golčine, jednu ljepšu od druge i to od 18. do 28. minute.

Prvo je mladi Gabriel Rukavina (20) zabio prvijenac u riječkom dresu u 18. minuti. Sve je napravio sam po lijevoj strani pa krasno naciljao suprotni kut i zabio gol koji je dosta podsjetio na one Mislava Oršića.

Samo šest minuta kasnije eto i drugog gola, s druge strane. Sada su svjetla pozornice bila na Marcu Pašaliću, a zna se kakvu čovjek "bombu" ima u nogama. Izbacio je čuvara driblingom, namjestio se na ljevicu i zabio spektakularan gol Lovri Majkiću. Još jedan u svojoj karijeri, gol u stilu Davida Beckhama.

A četiri minute nakon, laganih 3-0 za Rijeku i potop Istrana. Tada se, pak, Franjo Ivanović nezaustavljivo prošetao kroz obranu i zabio po podu. Ležerno, jednostavno i efektno. Majkić je treći put vadio loptu iz mreže.

Zanimljivo, sva trojica igrača koja su postigla gol otrčala su treneru Radomiru Đaloviću u zagrljaj.

>> VIDEO: GOLOVI S UTAKMICE RIJEKA - ISTRA