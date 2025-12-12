VIDEO Rođak svjetski poznatog veznjaka zabio je HNL prvijenac

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ljudi velikog srca u sat vremena ispunili želje djeci iz Nazorove... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čitatelji 24sata u samo sat vremena ispunili su sve blagdanske želje djece iz Nazorove. Troje migranata poginulo je nakon prevrtanja čamca u Savi kod Slavonskog Broda, a spasilačke službe i građani borili su se s jakom bujicom. Gabrijela Žalac premještena je u kaznionicu u Požegi, dok Bačićevi zakoni o prostornom uređenju izazivaju žestoke reakcije struke i oporbe. U javnost je procurio navodni dio američke strategije koji govori o razbijanju europske unije, a Milanović je ponovno oštro kritizirao Francusku zbog prodaje aviona Srbiji.

Kopiranje linka