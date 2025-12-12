SAŽETAK VUKOVAR - VARAŽDIN 2-0
VIDEO Rođak svjetski poznatog veznjaka zabio je HNL prvijenac
VUKOVAR 1991 - VARAŽDIN 2-0: Nogometaši Vukovara 1991 u prvoj su utakmici 17. kola HNL-a kao domaćini u Vinkovcima svladali Varaždin sa 2-0 (0-0). Golove za Vukovarce postigli su Kerim Calhanoglu, rođak veznjaka Intera Hakana i Jakov Puljić. Ovom pobjedom Vukovar je pobjegao s dna ljestvice, sada je deveti sa 15 bodova, tri više od zadnjeg Osijeka.
