VIDEO Rokaj, Rokas! Ovako je Pukštas na oproštaju od 'bilih' i donio kraj 16-godišnje suše!

Hajdukovi navijači morali su pripremiti poštenu dozu normabela zbog onoga što im se događalo na gostovanju kod Rakowa. Dvaput su vodili u prvoj utakmici, dvaput su se vraćali Poljaci. Isti je scenarij bio i u Czestochowi, a u produžetku su "bili" poveli i peti put. Strijelac je bio čovjek kojemu je ovo oproštajna utakmica od splitskog kluba, Rokas Pukštas (22).

Naime, po završetku prijelaznog roka trebao bi za pet milijuna eura prijeći u engleskog drugoligaša Middlesbrough. Nakon ubačaja s desne strane, Dario Marešić vratio je loptu na peterac, a tamo je litavski Amerikanac glavom zakucao 26. gol u 142. nastupu za splitski klub. Kojim mu je donio nove milijune za pobjedu 3-2.

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