VIDEO Ronaldo zabio 926. gol u karijeri. Pogledajte koliko ih je zabio nakon što je napunio 30

Al Nassr se u petak definitivno oprostio od naslova u Saudijskoj Arabiji odigravši 2-2 na domaćem terenu protiv Al Shababa, sastava Fatiha Terima. Momčad Stefana Piolija deset kola prije kraja sezone tek je četvrta s deset bodova zaostatka za vodećim Al Ittihadom pa joj opasno visi i plasman u kontinentalna natjecanja iduće sezone, gdje idu prva tri kluba.

Umirovljeni hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović igrao je cijelu utakmicu, a prva zvijezda Cristiano Ronaldo do 71. minute. Portugalac je u sedmoj minuti nadoknade prvog poluvremena zabio nakon što mu je protivnički branič nehotice asistirao, a to je nakon nekoliko minuta analize potvrdio i VAR.

Ronaldov gol pogledajte OVDJE.

Ronaldu je to bio 926. gol u bogatoj profesionalnoj karijeri, a njime je prepolovio golove koje je zabio prije 30. rođendana i poslije njega, točno po 463! I to je dokaz da je njegov nogomet i dalje efikasan. Uostalom, samo ove sezone utrpao ih je 26 u 31 nastupu, no ne donosi prevagu momčadi. Ključan trenutak dogodio se početkom nastavka kad je Al Fatil dobio crveni karton kod Al Nassra, a gosti su iščupali bod u 67.