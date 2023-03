VIDEO Roy Keane oprao igrače Uniteda: Da moji izgube 7-0, nestao bih na nekoliko mjeseci

Manchester United pretrpio je na Anfieldu jedan od najtežih poraza u povijesti kluba. Liverpool je slavio čak 7-0. Tolikom razlikom "crveni vragovi" nisu izgubili od 1931. i Wolverhamptona. Ranije su ih istom razlikom pobijedili Blackburn (1926.) i Aston Villa (1930.).

Roy Keane bio je kapetan Manchester Uniteda. U njegovo vrijeme takvog debakla nije bilo. Irac je u studiju Sky Sportsa dao savjet aktualnim igračima.

- Hvala Bogu da nikad nisam bio u momčadi Manchester Uniteda koja je izgubila tolikom razlikom. Opet, stariji igrači su veliki, iskusni i oni su stvarno razočarali - kazao je Keane.

Pod vodstvom Sir Alexa Fergusona United je bio strah i trepet za mnoge europske momčadi. Kod Erika ten Haga to nipošto nije tako. Iako je osvojio liga kup i u konkurenciji je za još tri trofeja (doduše, do Premiershipa će teško), Keane zna da to ne može biti alibi za tako lošu predstavu.

'Toliko je neugodno'

- Uvijek sam zamišljao da se trebaš sakriti ako te u ovakvoj utakmici pobijede 6-0 ili 7-0. Ako si igrač, sakriješ se na nekoliko dana. Mislim da bih nestao na nekoliko mjeseci, stvarno je toliko neugodno. Ali takva je utakmica, moraju se oporaviti. Pred njima je veliki europski ispit - kazao je Roy.

Možda i mogu nestati na nekoliko dana, ali već u četvrtak ih očekuje Old Trafford gdje će navijači moći poručiti što misle. S druge strane bit će Betis koji je za vikend otkinuo dva boda Real Madridu. Igra se za četvrtfinale Europske lige.

