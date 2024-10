VIDEO Rukometaši Spačve golim rukama iz kamiona spasili vozača i pružili mu prvu pomoć

Oko 14 sati dogodila se prometna nesreća na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lipovljani i Kutina u smjeru Bregane. Kako su potvrdili iz policije, došlo je do prevrtanja kamiona na autocesti, a vozač je zatražio medicinsku pomoć i prevezen je u bolnicu Pakrac.

U smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom

Na mjesto nesreće sasvim slučajno su naišli i rukometaši Spačve. Naime, oni su se zaputili prema Karlovcu gdje su trebali odigrati utakmicu sedmog kola hrvatske rukometne lige, no kamion se prevrnuo neposredno ispred njih. Momci su odmah priskočili u pomoć unesrećenom vozaču i uspješno ga izvukli iz kamiona.

Iz kluba su obavijestili kako su neki igrači, u želji da pomognu, zadobili ozljede po rukama od krhotina stakla.

"Nažalost, utakmica u Karlovcu danas neće biti odigrana. Zbog teške prometne nesreće, koju smo i sami za dlaku izbjegli, nismo uspjeli na vrijeme doći do Karlovca. Na otprilike pola puta do Karlovca svjedočili smo prevrtanju kamiona direktno ispred nas. Odmah nakon nesreće naši dečki su pritrčali u pomoć unesrećenom vozaču te su rukama i nogama uspjeli probiti staklo i izvući ga iz kamiona, pri čemu su i sami zadobili ozljede na rukama od krhotina stakla. Uz to, pružili smo vozaču prvu pomoć, ali zbog dugotrajnog čekanja nismo stigli na vrijeme", podijelio je rukometni klub Spačva Vinkovci na društvenim mrežama.