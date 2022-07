Drama u Austriji: Sainz iskakao iz gorućeg bolida, Leclerc slavio!

Moengaški vozač Charles Leclerc slavio je na 11. utrci ovogodišnjeg prvenstva Formule 1 na stazi Red Bull Ring u Spielbergu. Na VN Austrije bio je ispred Maxa Verstappena iz Red Bulla i trećeg Lewisa Hamiltona iz Mercedesa dok je za nesretnog španjolskog vozača Carlosa Sainza završila u 58. krugu nakon što mu se zapalio bolid.

Ferrarijevom vozaču vjerojatno su se zapalile kočnice, nije se nikako mogao zaustaviti te je skrenuo pored staze. Bolid se u potpunosti zapalio, a na snimci se čulo kako Španjolac negoduje. U kratkom je roku iskočio iz gorućeg bolida te je srećom prošao bez ozljeda.

Carlos je odustao zbog tehničkog kvara. Ovo zbilja boli", objavili su iz Ferrarija.

Trenutak u kojem mu se zapalio bolid pogledajte OVDJE.

Verstappenov momčadski kolega Sergio Perez, koji je bio drugi u ukupnom poretku, također je odustao s oštećenim bolidom nakon sudara u prvom krugu s Georgeom Russellom u Mercedesu.

- Bila je to jako dobra utrka, velika borba s Maxom. Završnica je bila teška, imao sam problema s papučicom gasa, pa je bilo jako nezgodno. Definitivno mi je to trebala pobjeda, posljednjih pet utrka bilo je nevjerojatno teško ne samo za mene nego i za cijeli tim - poručio je Leclerc koji je stigao do prve pobjede u karijeri u kojoj nije startao s prve pozicije.

U ukupnom poretku i dalje vodi Verstappen sa 208 bodova, Leclerc je drugi sa 170 bodova, dok je na trećem mjestu Perez sa 151 bodom.

Kod konstruktora vodi Red Bull sa 359 bodova, Ferrari ima 303, a Mercedes 237 bodova.

Iduća utrka je Velika nagrada Francuske 24. srpnja.

Vozač Haasa Mick Schumacher (23), sin legendarnog Michaela Schumachera, startao je s devetog mjesta te je fantastično odvozio utrku u Austriji. Ostvario je najbolji rezultat u karijeri, završivši na visokom šestom mjestu. Ispred njega bili su Russell George u Mercedesu na četvrtom mjestu i francuski vozač Ocon Esteban na petom mjestu.

Mick je prošlog tjedna u Silverstoneu, na VN Velike Britanije osvojio prve bodove. Završio je na osmom mjestu što je bio ogroman skok s obzirom na to da je startao s 19. pozicije.

