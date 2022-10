VIDEO Samo im dajte Dance: Čudesni Našičani u zadnjem napadu srušili nositelja grupe!

Nova, velika europska pobjeda rukometaša Nexea! Na otvaranju grupne faze Europske lige Našičani su u gostima srušili nositelja skupine, jaki danski Skjern 30-29 i osvojili prve bodove. Opet protiv danske ekipe, nakon što su prošle sezone u kvalifikacijama izbacili Bjerringbro, pa u četvrtfinalu i prvaka GOG...

Neočekivani su to bodovi jer bez nekoliko važnih igrača poput Kevića i Vejina bili su Našičani na sjeveru Europe. No pobjedu je Nexeu u dramatičnoj završnici osigurao Tomislav Severec golom 15 sekundi prije kraja i to u napadu s igračem manje. Digao se Severec s deset metara i bombetinom rasparao mrežu domaćeg golmana.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena Našičani su se u nastavku odvojili na 21-18, no Danci su se vratili, poveli 25-24. Zadnje minute donijele su pravu dramu, Nexe je u završne dvije ušao s 29-27, ali domaćini su izjednačili, a Nexe ostao s igračem manje u završnih 45 sekundi. Suci su očekivano brzo digli ruku za pasivan napad, a šutem ga je u pobjedu Nexea pretvorio Severec svojim sedmim golom na utakmici.

Moslavac ga je pratio u napadu sa šest, a Kuzmanović je na golu skupio 12 obrana. U idućem kolu u Našice dolazi mađarski Balatonfuredi, koji je kod kuće izgubio od Granollersa 25-30. Prilika je to i za drugu pobjedu.

