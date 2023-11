VIDEO Šarić i Warriorsi izgubili nemoguće i ispali iz NBA kupa, nestvarna utakmica Dončića

Warriorsi su krajem drugog poluvremena vodili čak 72-48, ali to vodstvo nije im bilo dovoljno za pobjedu protiv Sacramento Kingsa, koji su došli do pobjede košem sedam sekundi do kraja utakmice

Kopiranje linka Završila je grupna faza prvog NBA kupa, a osam je momčadi izborilo četvrtfinale turnira. Među njima nisu Golden State Warriorsi, koji su trebali pobjedu od 12 razlike kako bi prošli u nokaut fazu natjecanja. Foto: Sergio Estrada Ratnici, za koje igra hrvatski reprezentativac Dario Šarić, vodili su 72-48 krajem prvog poluvremena protiv Sacramento Kingsa i na kraju - izgubili! Malik Monk osigurao je pobjedu Kingsa sjajnim košem iz okreta čime je postavio konačni rezultat od 124-123. RASPOLOŽEN HRVAT Fantastični Ivica Zubac ubacio je double double protiv Jokićevih Stephen Curry i Andrew Wiggins predvodili su Warriorse s 29 koševa, Klay Thompson je zabio 20, ali njihov doprinos nije bio dovoljan Warriorsima, koji su izgubili kontrolu nad utakmicom u drugom dijelu. Šarić je 17 minuta na parketu i zabio 10 koševa uz dva skoka i tri asistencije. Kingsi su završili na vrhu skupine s četiri pobjede u isto toliko utakmica, a Warriorsi su izgubili osmu od posljednjih deset utakmica. Nestvarna partija Dončića Iako smo naviknuli na njegove majstorije, Luka Dončić odigrao je utakmicu kakvu još nije odigrao. Zatrpao je Houston Rocketse u teksaškom derbiju i pobjedi Dallas Mavericksa od 121-115, a utakmicu je završio s 41 košem (šut 15/29). NBA NOĆ Zubac pobijedio Luku Dončića, Embiidov povratak u stilu Malo mu je nedostajalo za triple-double, imao je devet skokova i devet asistencija, a posebno je oduševio zato što je utakmicu završio s nula izgubljenih lopti. Time je postao prvi igrač nakon više od 40 godina koji je ostvario takvu statistiku bez izgubljene lopte. Njegovi Mavericksi su već ranije ostali bez šanse za prolaz u nastavak NBA turnira, ali se pobjeda protiv Rocketsa računa i u omjer regularne sezone, pa je tako Dallas sad na 11 pobjeda i šest poraza te je izjednačen s Phoenix Sunsima za treće mjesto u zapadnoj konferenciji. Foto: Jerome Miron Poznati sudionici nokaut faze NBA kupa Ovim je utakmicama završila grupna faza NBA kupa i poznati su svi sudionici nokaut faze. Istok Indiana Pacers (pobjednik grupe A)

Bucks (pobjednik grupe B)

Celtics (pobjednik grupe C)

Knicks (wild card) Zapad Lakers (pobjednik grupe A)

Pelicans (pobjednik grupe B)

Kings (pobjednik grupe C)

Suns (wild card) Nokaut faza NBA turnira počinje sljedeći tjedan, a utakmice četvrtfinala igraju se u ponedjeljak i utorak. U noći s četvrtka (7. prosinca) na petak igrat će se polufinala, dok je finale u noći sa subote (9. prosinca) na nedjelju.