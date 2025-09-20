Obavijesti

VIDEO Sigur zagrlio Hoxhu, VAR se nije oglasio. Je li bio penal?

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Tportal/Screenshot

Sudac Mateo Erceg odmah je pokazao da neće svirati penal, za njega nije bilo dovoljno materijala. Niti VAR soba nije intervenirala u kojoj su sjedili Ivan Bebek i Mario Zebec

Dinamo je već na startu najvećeg hrvatskog derbija imao fantastičnu šansu kada je Arber Hoxha u 13. minuti izbio sam pred gol Hajduka.

Krasno ga je uposlio Josip Mišić, a uz krilnog napadača 'modrih' bio je Niko Sigur koji je u jednom trenutku obgrlio suparnika i povukao ga, Hoxha potrčao još koji korak pa pao u kaznenom prostoru.

Sudac Mateo Erceg odmah je pokazao da neće svirati penal, za njega nije bilo dovoljno materijala. Niti VAR soba nije intervenirala u kojoj su sjedili Ivan Bebek i Mario Zebec.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Što vi mislite, je li bilo materijala za najstrožu kaznu? Ili za prekršaj u opasnoj zoni pred na rubu kaznenog prostora?

