VIDEO Sigur zagrlio Hoxhu, VAR se nije oglasio. Je li bio penal?

Dinamo je već na startu najvećeg hrvatskog derbija imao fantastičnu šansu kada je Arber Hoxha u 13. minuti izbio sam pred gol Hajduka.

Krasno ga je uposlio Josip Mišić, a uz krilnog napadača 'modrih' bio je Niko Sigur koji je u jednom trenutku obgrlio suparnika i povukao ga, Hoxha potrčao još koji korak pa pao u kaznenom prostoru.

Sudac Mateo Erceg odmah je pokazao da neće svirati penal, za njega nije bilo dovoljno materijala. Niti VAR soba nije intervenirala u kojoj su sjedili Ivan Bebek i Mario Zebec.

Što vi mislite, je li bilo materijala za najstrožu kaznu? Ili za prekršaj u opasnoj zoni pred na rubu kaznenog prostora?