VIDEO Simultanka Lea Messija! Argentincu poništili slobodnjak pa se poigravao s protivnicima

Lionel Messi (37) još je jednom dokazao zašto ga se smatra jednim od najvećih nogometaša u povijesti. Odigrao je maestralnu utakmicu i odveo Inter Miami do preokreta i pobjede 3-1 protiv Los Angeles FC-a u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Concacafova Kupa prvaka. Miami je tako s ukupnih 3-2 prošao u polufinale natjecanja.

Utakmica je počela šokantno za domaće navijače. Već u devetoj minuti Aaron Long zabio je za LAFC nakon kornera i utišao stadion. Gosti iz Kalifornije dobili su prvu utakmicu 1-0, što je značilo da Inter mora postići čak tri gola za prolaz. No, s Messijem na terenu, nemoguće postaje moguće.

Unatoč teškoj situaciji, Miami nije odustajao, a konce igre u svoje je ruke preuzeo Lionel Messi. Argentinac je prvo pokušao iznenaditi Huga Llorisa brzim izvođenjem slobodnog udarca dok je francuski golman još postavljao živi zid. Lopta je završila u mreži, ali sudac César Ramos poništio je gol jer Messi nije pričekao njegov znak za izvođenje, što je izazvalo proteste igrača LAFC-a. No to nije obeshrabrilo Messija. U 35. minuti, primio je loptu na rubu kaznenog prostora, sjajnim driblingom se oslobodio čuvara i fantastičnim udarcem lijevom nogom pogodio suprotne rašlje Llorisova gola za 1-1. Bio je to gol koji je vratio nadu Miamiju.

U drugom poluvremenu, Miami je nastavio s pritiskom. U 67. minuti stadion je ponovno eksplodirao. Messi je sjajno ubacio, a Luis Suárez glavom poslao loptu u mrežu za vodstvo 3-1. Činilo se da je preokret kompletiran, no pomoćni sudac podigao je zastavicu signaliziravši zaleđe. Nakon duge provjere VAR-a, odluka je potvrđena iako su neki snimci sugerirali da je odluka bila vrlo granična, a možda i pogrešna. Gol je poništen, a Miami je i dalje trebao taj treći gol.

Preokret i penal za povijest

Prije poništenog gola Suáreza Miami je ipak uspio izjednačiti ukupan rezultat. U 61. minuti, mladi branič Noah Allen, nakon dodavanja Messija, uputio je nešto između centaršuta i udarca prema golu s lijeve strane. Lopta je preletjela sve igrače, uključujući i veznjaka Federica Redonda koji ju je zamalo dotaknuo glavom, iznenadila Llorisa i završila u mreži za vodstvo Miamija 2-1. Ukupan rezultat bio je 2-2, ali LAFC je i dalje imao prednost zbog gola u gostima.

Napetost je dosegnula vrhunac u završnici utakmice. U 82. minuti, nakon jedne naizgled bezopasne situacije, lopta je u kaznenom prostoru LAFC-a pogodila u ruku brazilskog braniča Marlona Santosa, inače Messijeva bivšeg suigrača iz Barcelone. Sudac Ramos je nakon konzultacije s VAR sobom pokazao na bijelu točku. Odgovornost je, naravno, preuzeo Messi. Mirno je prišao lopti i poslao je u gornji desni kut, dok se Lloris bacio u suprotnu stranu. Bio je to gol za 3-1 na utakmici i 3-2 u ukupnom rezultatu, pogodak koji je Inter Miami odveo u povijesno polufinale.

U samoj završnici LAFC je pokušao doći do izjednačujućeg gola koji bi ih odveo dalje, ali sjajni vratar Oscar Ustari s nekoliko ključnih obrana, uključujući dvije opasne prilike Denisa Bouange, sačuvao je pobjedu svoje momčadi. Ukupno je imao sedam obrana na utakmici.

Lionel Messi protiv LAFC-a

Foto: Sofascore za 24sata

'On je duša ove momčadi'

Nakon utakmice trener Inter Miamija Javier Mascherano nije krio oduševljenje i pohvale na račun svog kapetana i bivšeg suigrača iz Barcelone i reprezentacije Argentine.

- Messi je duša ove momčadi. Ponekad mi je neugodno govoriti o njemu jer ga poznajem 20 godina, a sada mu moram pomagati u ovoj fazi karijere kao trener. On je čovjek koji je postigao sve u nogometu. Najveći je u povijesti, a i dalje postavlja primjer kako se natjecati. I dalje vodi i usmjerava nove generacije. Unatoč tome što je sve osvojio, do posljednjeg dana kada bude igrao, željet će pobijediti i učinit će nemoguće da pobijedi. Nogomet nije samo želja za pobjedom, morate i moći pobijediti. A on ima tu sposobnost jer je najveći od svih.

Luis Suárez otkrio je kako je Messi smirivao momčad tijekom utakmice:

- Leo nam je tijekom utakmice govorio, kao i Jordi Alba, da čak i ako protivnik zabije, moramo ostati mirni. Mogućnosti bi bile iste, trebali smo zabiti tri gola za pobjedu. S iskustvom, hijerarhijom i igračima koje imamo, uspjeli smo.

Trener LAFC-a Steve Cherundolo priznao je da je Messija teško zaustaviti:

- Govorimo o jednom od najvećih koji su ikada igrali ovaj sport. U drugom poluvremenu imao je previše slobode. Nismo mogli izvršiti dovoljan pritisak na njega. Znate da će vas kazniti, kao i njegovi suigrači.

Statistika i pogled prema polufinalu

Ova dva gola dodatno su popravila Messijevu ovosezonsku statistiku. Argentinac je u devet službenih utakmica ove sezone za Inter Miami zabio osam golova i dodao tri asistencije. Njegov utjecaj je nemjerljiv, što potvrđuje i podatak da je od početka 2024. sezone bio izravno uključen u barem jedan gol u 19 od 20 domaćih nastupa u svim natjecanjima, uključujući zadnjih 13 zaredom (ukupno 23 gola i 14 asistencija u tih 20 utakmica).

Ovo je prvi put u klupskoj povijesti da se Inter Miami plasirao u polufinale Concacaf Champions Cupa. U borbi za finale igrat će protiv kanadske momčadi Vancouver Whitecaps, koja je u drugom četvrtfinalu izbacila meksički Pumas UNAM zahvaljujući pravilu gola u gostima (ukupno 3-3). Prve utakmice polufinala igraju se između 22. i 24. travnja, a uzvrati između 29. travnja i 1. svibnja.

Bila je to još jedna nezaboravna noć u Fort Lauderdaleu, noć u kojoj je Lionel Messi ponovno demonstrirao magiju i vodio Inter Miami do velikog preokreta i korak bliže još jednom trofeju.