PROMAŠAJ SEZONE
VIDEO Sivonjiću jesi li to ti? Evo što je napadač BSK-a promašio
CIBALIA - BSK 2-0 Utakmicu 14. kola Druge lige između Cibalije i BSK-a obilježio je nevjerojatan promašaj Samida Akannija u 36. minuti. Napadač gostiju dočekao je odbijenu loptu, odgurnuo braniča, prebacio vratara, a zatim neometan promašio prazan gol te time postao kandidat za promašaj sezone. U konačnici domaćin je slavio golovima Boseka i Bobana.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Cijeli sažetak utakmice pogledajte OVDJE.