PROMAŠAJ SEZONE

VIDEO Sivonjiću jesi li to ti? Evo što je napadač BSK-a promašio

CIBALIA - BSK 2-0 Utakmicu 14. kola Druge lige između Cibalije i BSK-a obilježio je nevjerojatan promašaj Samida Akannija u 36. minuti. Napadač gostiju dočekao je odbijenu loptu, odgurnuo braniča, prebacio vratara, a zatim neometan promašio prazan gol te time postao kandidat za promašaj sezone. U konačnici domaćin je slavio golovima Boseka i Bobana.

Promašaj Samida Akannija 00:23
Promašaj Samida Akannija | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Panika zbog bika u Gračacu, Kovačević ostaje trener Dinama!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Bik od 900 kg sije teror u Gračacu! Ljudi su u strahu. Zadarska policija od lipnja do studenog pet puta izlazila na teren! Otkriven uzrok teške prometne kod Selnica. Novi zatvorski život Gabrijele Žalac. Otkazana književna večer Srba u Vukovaru. Sarkozy pušten na slobodu nakon tri tjedna u zatvoru. Kaos kod Velike Kladuše nakon sudara. Kovačević ostaje na klupi Dinama.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Panika zbog bika u Gračacu, Kovačević ostaje trener Dinama! 03:58
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Panika zbog bika u Gračacu, Kovačević ostaje trener Dinama! | Video: 24sata/Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Strava u Slavoniji. Pet mladića silovali djevojčicu i sve snimali

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: U Rijeci čekali srpske karatiste, u Zagrebu oskvrnuli spomenik, u Splitu 'tjerali' strane radnike. U Skup sjećanja na Kristalnu noć u Zagrebu. Svinjokolja u Slavoniji neće biti upitna. U centru Zagrebu napali par, žena ima slomljenu nogu, a muškarac lakše ozljede. Sustavno silovanje i zlostavljanje djevojčice (14) zgrozilo je Hrvatsku, petoro mladića osuđeno na zatvorske kazne. Zvonko Stojević, novi mecena Dalibora Matanića, u Velikoj Britaniji proglašen prevarantom, više na 24sata. Blizanci Luciana i Andro Koren budući su liječnici, dobili su rektorovu nagradu. .

Gledajte 240 sekundi 24sata 03:59
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
VIDEO Veliki promašaj Belje, a Lawal briljirao. Pogledajte kako su dinamovci izgubili od Istre

PULA - Istra 1961 pobijedila je Dinamo 2-1 na Aldo Drosini i nanijela "modrima" treći uzastopni gostujući poraz u HNL-u. Junak domaćina je Lawal koji je zabio oba gola za domaće. Nakon što je u četvrtak senazacionalno ispao u Kupu od četvrtoligaša Kurilovca, pulski sastav je priredio još jedno iznenađenje. Ovoga puta ugodno srušivši doprvaka Dinamo, čiji je poraz ublažio Bakrar.

Dinamo - Istra 02:07
Dinamo - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO Dinamovi igrači stigli pred Boyse, oni ih poslali u svlačionicu! Pogledajte situaciju

ISTRA 1961 - DINAMO 2-1 Nova utakmica, novi poraz. Dinamo se nalazi u velikoj krizi, a protiv Puljana je doživio već četvrti poraz u 13. kolu hrvatskog prvenstva. Navijači nisu zadovoljni, pokazali su to i Boysi koji su poslali igrače u svlačionicu nakon utakmice s Istrom

Reakcija Boysa nakon utakmice 00:52
Reakcija Boysa nakon utakmice | Video: Hrvoje Tironi/24sata
VIDEO Hajduk čak 42 dana nije igrao na Poljudu. Evo kako su nogometaši pozdravili Torcidu

SPLIT - Nogometaši Hajduka povećali su vodstvo na vrhu HNL-a na četiri boda u odnosu na drugoplasirani Dinamo, koji u nedjelju protiv Istre 1961 igra svoju utakmicu 13. kola. "Bijeli" su u prvoj utakmici na Poljudu još od 27. rujna pobijedili Osijek 2-0 i time produbili krizu "bijelo-plavih, a ovako su pozdravili navijače nakon utakmice.

Hajduk - Osijek 00:32
Hajduk - Osijek | Video: Tomislav Gabelić/24sata

