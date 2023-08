VIDEO Slao poljupce i nasmijao publiku. Pogledajte Đokovićev show na Mastersu u Cincinnatiju

Drugi tenisač svijeta prema ATP ljestvici Novak Đoković bez većih je problema prošao u osminu finala turnira u Cincinnatiju. U drugom kolu 23. igrač svijeta Alejandro Davidovich Fokin predao mu je meč nakon samo jednog seta.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Španjolac je nakon poraza u prvom setu (6-4) predao meč Đokoviću zbog bolova u leđima. Bolove je osjetio već u prvom setu pri rezultatu 4-3 za Đokovića nakon čega je zatražio medicinski timeout. Odlučio je nastaviti s igrom, no nije dugo izdržao.

- Alejandro se nije oporavio od ozlijede. To mi je rekao kada smo se pozdravljali. Poznajemo se, on je sjajan igrač i nadam se da će se brzo oporaviti i da će biti spreman za US Open - rekao je Đoković nakon meča.

Tijekom dugog medicinskog timeouta Đokoviću nije bilo dosadno. Njegov potez o kojem se najviše priča nakon meča dogodio se upravo tad.

Novak je poslao poljubac u kameru gospođi iz publike. Ona prvi put to nije uspjela snimiti pa ga je tražila da to napravi još jedanput i on ju je poslušao. Nasmijao je publiku i zaradio pljesak, a gospođa je to burno proslavila.

Srpski tenisač u osmini finala igrat će protiv 211. igrača svijeta Gaela Monfilsa. Po hrvatskom vremenu meč je na rasporedu u noći s četvrtka na petak, preciznije u 2 sata i 30 minuta.