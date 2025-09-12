Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Slaven Belupo pobijedio Istru 1961 i skočio na 3. mjesto!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Slaven Belupo pobijedio Istru 1961 i skočio na 3. mjesto!
3
Slaven Belupo i Istra sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Slaven Belupu je ovo treća pobjeda u šestom kolu, a ima i tri poraza. S druge strane, Puležani su osvojili samo pet bodova od mogućih 18. U idućem kolu igraju protiv Osijeka doma

Slaven Belupo pobijedio je Istru 1961 2-1 u 6. kolu HNL-a. Domaćin je na Ivan Kušek Apaš stadionu slavio preokretom. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sažetak Slaven Belupo - Lokomotiva 01:04
Sažetak Slaven Belupo - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Puležani su poveli u 21. minuti golom Adnana Kadušića, ali samo 12 minuta kasnije izjednačio je Mitrović. U drugom su dijelu mreže mirovale sve do 77. minute kada važna tri boda domaćinu golom osigurava Nestorovski. 

Golove pogledajte OVDJE

Slaven Belupu je ovo treća pobjeda u šestom kolu, a ima i tri poraza. S druge strane, Puležani su osvojili samo pet bodova od mogućih 18. U idućem kolu igraju protiv Osijeka doma, a prije toga ih čeka dvoboj protiv Neretve u Kupu. 

Slaven Belupo i Istra sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Istra sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

S druge strane, "farmaceuti" u Kupu gostuju kod Graničara, a nakon toga idu u goste Gorici. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi
ATRAKTIVNA BORKINJA

FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi

Helena Jurišić (33) se već 21 godinu bavi borilačkim sportovima i ide joj fenomenalno. Višestruka je svjetska prvakinja u kikboksu i tajlandskom boksu. Atraktivna Splićanka osvaja ljepotom, ali kada navuče rukavice i uđe u ring, od nje bježe i dečki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025