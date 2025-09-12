Slaven Belupu je ovo treća pobjeda u šestom kolu, a ima i tri poraza. S druge strane, Puležani su osvojili samo pet bodova od mogućih 18. U idućem kolu igraju protiv Osijeka doma
VIDEO Slaven Belupo pobijedio Istru 1961 i skočio na 3. mjesto!
Slaven Belupo pobijedio je Istru 1961 2-1 u 6. kolu HNL-a. Domaćin je na Ivan Kušek Apaš stadionu slavio preokretom.
Puležani su poveli u 21. minuti golom Adnana Kadušića, ali samo 12 minuta kasnije izjednačio je Mitrović. U drugom su dijelu mreže mirovale sve do 77. minute kada važna tri boda domaćinu golom osigurava Nestorovski.
Slaven Belupu je ovo treća pobjeda u šestom kolu, a ima i tri poraza. S druge strane, Puležani su osvojili samo pet bodova od mogućih 18. U idućem kolu igraju protiv Osijeka doma, a prije toga ih čeka dvoboj protiv Neretve u Kupu.
S druge strane, "farmaceuti" u Kupu gostuju kod Graničara, a nakon toga idu u goste Gorici.
